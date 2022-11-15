張韶涵「意外毀容」眼睛紅腫照曝光！崩潰哭了：招誰惹誰
女星張韶涵近年來將演藝重心轉往中國，雖顯少出現在台灣螢光幕前，不過仍會透過社群平台與粉絲互動，她昨（14）日便在小紅書、臉書PO出一段影片，只見她眼睛紅腫，假睫毛怎麼樣都卸不掉，原來是助理搞烏龍買錯「睫毛膠」，讓她搞了2小時還是沒有卸掉，哭笑不得，崩潰大喊「我招誰惹誰了」？
張韶涵在影片一開始就大喊「這年頭要找助理不簡單，這個助理想要害死你，是分分秒秒的事情」，原來是男助理買到「嫁接睫毛膠水」，似乎是買到嫁接睫毛用的，且還1秒速乾、牢固90天，讓她超崩潰，「我真的一輩子沒有這種狀態」，眼睛都卸到又紅又腫，卻還是怎麼樣都卸除不了假睫毛。
過了兩個小時，張韶涵還是在與卸睫毛奮鬥，但假睫毛仍屹立不搖，雙眼早已被搓得紅腫不已，看起來相當恐怖，也讓她無語問蒼天「我是招誰惹誰啊，我卸不掉怎麼辦」。從杭州到上海的車程，她都在卸假睫毛，後來實在沒辦法，趕緊找到專業店家，才化解這場「鬧劇」，她也邊笑邊留下開心淚水。
影片一出，網友全笑翻，「我笑啦，太好笑了」、「太可愛了」、「皮膚真好，而且明明是很慘的事，卻很好笑」、「沒..沒事，總有一天會掉的XD」、「那種膠很刺激，不是蓋的，助理真的該宰了」、「果然是我喜歡了十幾年的人，助理這小嘴叭叭的，一看就是大家平時都相處超好的，這才是明星該有的樣子呀」、「皮膚也太好了，怎麼保養的呀」、「對不起寶子，你哭的時候，我笑出了聲音」。（編輯：郭佩蓉）