陳其邁列政績　籲進步不能停　高雄再拚4年

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陳其邁表示，選舉也一樣，他補選時也是，選立委時也是，高雄北區兩條腿都走過，對地方是很認真努力，讓市民知道有需要就在旁邊陪他，剩下10幾天不能有一分停下來休息，一口氣拚到底就對了。
陳其邁也舉例說，美濃淹水問題大概解決快半包括相關水圳、治水工程、 美濃湖排水等等，打疫苗也親自到現場，天氣很熱沒冷氣所以不僅美濃國中還增加運動中心打疫苗，實實在在地做；田寮是偏鄉，所以在打疫苗時特別關心，設4個施打站方便民眾；山上的那瑪夏吊橋已經完工，連外道路最重要的橋梁也通車、鯽魚的地方調整好；桃源的流籠工程完工、史館修建也完成；茂林溫泉區也完成、道路開通。
陳其邁認為，民眾有需要的地方就實實在在做，眷村也是一樣道理，不分藍綠，所以國貿3期35年道路沒解決，但上任後解決掉了；實踐里路平也都完成；鳳山93期包括工協新村重劃區、日照中心，國民黨議員建議做也來做；大寮81期多了5個公園；岡山87期過去也是眷村，旁邊的生活措施也改善。
陳其邁指出，「民眾有需要，我們平常就一步一腳印，不分藍綠來做，我們不會在選舉時後才開酸，建設開工才會解決問題」。他強調，這是一貫做事情的態度，選票不是最主要考量，施政不會說哪裡是誰的鐵票建設就偏頗，一向原則是不分黨派推動市政，原鄉、偏鄉的議員都非常有感，都可以了解地方建設都是一視同仁。
另外，陳其邁也預告說，選前應該是有2場大型活動，一場選前黃金周在大旗美地區的11月19日，另一場選前之夜就是在鳳山，拜託大家進步不能停，高雄再拚4年。