陳其邁列政績　籲進步不能停　高雄再拚4年

九合一選舉倒數 11 天，高雄市長陳其邁力拚連任，並陪同各選區市議員候選人車掃，力拚議會過半。，陳其邁表示，自己做事就是「緊緊緊」，口才不是太好，就努力拚補回來，陳其邁也列出政績解釋原因，「民眾有需要我們平常就一步一腳印，不分藍綠來做，不會在選舉時後才開酸，建設開工才會解決問題」。

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陳其邁今陪同民進黨高雄市議員候選人洪村銘車隊掃街並接受媒體聯訪。國民黨高雄市長候選人柯志恩昨天從美濃出發，但她在車掃過程忘了關麥克風，脫口說出心內話「這裡是最藍的地方，現在這樣，原住民也是藍的，現在也都不行了， 「去了了」。做出上述回應。

陳其邁表示 ， 選舉也一樣，他補選時也是，選立委時也是，高雄北區兩條腿都走過，對地方是很認真努力，讓市民知道有需要就在旁邊陪他，剩下 10 幾天不能有一分停下來休息，一口氣拚到底就對了。

陳其邁也舉例說，美濃淹水問題大概解決快半包括相關水圳、治水工程、 美濃湖排水等等，打疫苗也親自到現場，天氣很熱沒冷氣所以不僅美濃國中還增加運動中心打疫苗，實實在在地做；田寮是偏鄉，所以在打疫苗時特別關心，設 4 個施打站方便民眾；山上的那瑪夏吊橋已經完工，連外道路最重要的橋梁也通車、鯽魚的地方調整好；桃源的流籠工程完工、史館修建也完成；茂林溫泉區也完成、道路開通。

陳其邁認為，民眾有需要的地方就實實在在做，眷村也是一樣道理，不分藍綠，所以國貿 3 期 35 年道路沒解決，但上任後解決掉了；實踐里路平也都完成；鳳山 93 期包括工協新村重劃區、日照中心，國民黨議員建議做也來做；大寮 81 期多了 5 個公園；岡山 87 期過去也是眷村，旁邊的生活措施也改善。

陳其邁指出，「民眾有需要，我們平常就一步一腳印，不分藍綠來做，我們不會在選舉時後才開酸，建設開工才會解決問題」。他強調，這是一貫做事情的態度，選票不是最主要考量，施政不會說哪裡是誰的鐵票建設就偏頗，一向原則是不分黨派推動市政，原鄉、偏鄉的議員都非常有感，都可以了解地方建設都是一視同仁。