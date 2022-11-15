誠品公布2022十大暢銷書！今年「他」最夯　一次奪2席　

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張西睽違2年的散文作品《大概是時間在煮我吧》，「認真凝視過身上的坑疤，才能夠自在地在時間裡流動」，用柔軟的心在時光裡慢慢找到自己，排行第7名；零負評女神林依晨今年也推出首部剖析自我之作《做自己，為什麼還要說抱歉》，書寫她如何以柔軟又堅韌的步伐，回望與思辯20年來走過的路，同樣獲讀者青睞排行第10名。
除了療癒小說和溫暖勵志作品，心理學經典也名列暢銷榜。拿下誠品書店年度暢銷書第2名的《蛤蟆先生去看心理師》，將心理學知識巧妙融入故事情節，好讀易懂廣受讀者喜愛；藝人賴佩霞以自身多年修練「轉念」的經驗，透過《轉念的力量》分享如何學會駕馭思緒，名列第9名。誠品線上即日起至11月18日推出「年度TOP10暢銷書榜」主題書展，中外文圖書、童書購書滿1000元現折100元，滿1500元可再獲得花蓮富里有機米1公斤。
■誠品書店2022年度新書不分類暢銷TOP10
統計期間：2021/11/1至2022/10/31
Top1《好好再見 不負遇見》黃山料
Top2《蛤蟆先生去看心理師》羅伯．狄保德
Top3《剛剛好的優雅：志玲姊姊修養之道》林志玲
Top4《我也曾想過，殺了過去的自己》Peter Su
Top5《時間，才是最後的答案》角子
Top6《墨菲定律：如果有可能出錯，那就一定會出錯》張文成
Top7《大概是時間在煮我吧》張西
Top8《那女孩對我說》黃山料
Top9《轉念的力量：不被念頭綁架，選擇你的人生，讓心靈自由》賴佩霞
Top10《做自己，為什麼還要說抱歉？》林依晨