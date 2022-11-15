誠品公布2022十大暢銷書！今年「他」最夯　一次奪2席　

▲誠品書店公佈2022年十大暢銷榜，今年首重「療心」，療癒之作橫掃排行榜。（圖／品牌提供）
▲誠品書店公佈2022年十大暢銷榜，今年首重「療心」，療癒之作橫掃排行榜。（圖／品牌提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-11-15 13:41:20

誠品書店今（15）日公布2022年度十大暢銷書，歷經疫情跌宕，今年首重「療心」，可見心理療癒書籍橫掃排行榜。作家黃山料一次奪得兩個名次，以首部青春戀愛小說《好好再見 不負遇見》拿下年度冠軍，最新一部小說《那女孩對我說》也名列第8名。今年華文作家表現亮眼，十大暢銷書有9本由華文作家拿下，Peter Su、角子、張西皆榜上有名，榜單更是星光熠熠，藝人林志玲、林依晨首部書寫自我作品雙雙入榜。

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林志玲首部凝視自我內心的作品《剛剛好的優雅一志玲姊姊修養之道》，以高EQ金句帶領讀者直面人生的勇氣，拿下2022年暢銷書第3名；第4名是Peter Su的《我也曾想過，殺了過去的自己》，跳脫過往「Peter Su=正能量」的印象，剖開過去不敢直視的自己，決定將人生活成自己喜歡的模樣；有「文字閨蜜」封號的角子，《時間，才是最後的答案》以38個穿越傷心的方法和溫暖動人的筆觸，鼓勵讀者接受過去的自己，才能真正重新出發，奪得第5名。

▲黃山料一舉奪兩席，《好好再見 不負遇見》成為年度冠軍；林志玲首部凝視自我內心的作品位居第3名。（圖／誠品提供）
▲黃山料一舉奪兩席，《好好再見 不負遇見》成為年度冠軍；林志玲首部凝視自我內心的作品位居第3名。（圖／誠品提供）
張西睽違2年的散文作品《大概是時間在煮我吧》，「認真凝視過身上的坑疤，才能夠自在地在時間裡流動」，用柔軟的心在時光裡慢慢找到自己，排行第7名；零負評女神林依晨今年也推出首部剖析自我之作《做自己，為什麼還要說抱歉》，書寫她如何以柔軟又堅韌的步伐，回望與思辯20年來走過的路，同樣獲讀者青睞排行第10名。

除了療癒小說和溫暖勵志作品，心理學經典也名列暢銷榜。拿下誠品書店年度暢銷書第2名的《蛤蟆先生去看心理師》，將心理學知識巧妙融入故事情節，好讀易懂廣受讀者喜愛；藝人賴佩霞以自身多年修練「轉念」的經驗，透過《轉念的力量》分享如何學會駕馭思緒，名列第9名。誠品線上即日起至11月18日推出「年度TOP10暢銷書榜」主題書展，中外文圖書、童書購書滿1000元現折100元，滿1500元可再獲得花蓮富里有機米1公斤。

■誠品書店2022年度新書不分類暢銷TOP10
統計期間：2021/11/1至2022/10/31
Top1《好好再見 不負遇見》黃山料
Top2《蛤蟆先生去看心理師》羅伯．狄保德
Top3《剛剛好的優雅：志玲姊姊修養之道》林志玲
Top4《我也曾想過，殺了過去的自己》Peter Su
Top5《時間，才是最後的答案》角子
Top6《墨菲定律：如果有可能出錯，那就一定會出錯》張文成
Top7《大概是時間在煮我吧》張西
Top8《那女孩對我說》黃山料
Top9《轉念的力量：不被念頭綁架，選擇你的人生，讓心靈自由》賴佩霞
Top10《做自己，為什麼還要說抱歉？》林依晨

▲誠品公布2022年度新書不分類暢銷TOP10。（圖／翻攝畫面）
▲誠品公布2022年度新書不分類暢銷TOP10。（圖／翻攝畫面）

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