認「高虹安涉貪事證」日益明確　沈慧虹競辦再提2疑點

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第二，立法院每月編列予立委助理薪水總額為42萬4360元，攤開週刊報導帳目可知李忠庭薪資浮動，每月從52000到30000元不等，只是為了填滿人事費上限的薪資工具人，李忠庭在高辦團隊中的角色是什麼，高虹安應出面說清楚。
劉康彥也說，高虹安說謊成性，辯解公積金制度是來自其他立委辦公室、由助理帶來的傳統，「是哪一位立委，盼高虹安能說明白」。
劉康彥說，高虹安涉嫌貪汙罪證確鑿、不適任新竹市長，新竹從來沒有一位市長在參選期間就涉嫌貪汙，市民不能把這一票投給涉嫌貪汙的人，高虹安如若當選，必定是個官司纏身的新竹市長，註定無法專心市政。涉嫌貪汙如果確認判刑，就會遭褫奪公權、需重新選舉。「這一票很重要，不能投給涉嫌貪汙的人，等於全新竹人未涉嫌貪汙的人背書說我們接受一個涉嫌貪汙的人。」
針對週刊媒體報導公布的高虹安親簽新證據，沈慧虹表示，高虹安的謊言不攻自破，昨日高虹安稱週刊取得資料有問題，今證實資料來自高辦內部吹哨者提供，沒有虛構，員工薪資和加班費也都有高虹安親自簽名，奉勸高虹安早日向市民說明，不要綁架新竹市民為她的不公不義背書，「苦海無邊回頭是岸」。
沈慧虹指出，辦公室員工每個月依規「上繳」薪資和加班費，罪證確鑿，高虹安卻推脫是員工的「自由意志」，逼得自身員工不得不扮演吹哨者、向外求助，試問，這樣苛刻員工的慣老闆，「公私不分、公款私用」已是高虹安的習慣，她要怎麼管理8000人的新竹市政府，要如何照顧45萬人口的新竹市。
劉康彥以自身立院助理經驗分享，從來沒有被要求回捐薪水或加班費成為辦公室公積金，「如果沒有強迫或脅迫，何來吹哨者出面檢舉他的惡形惡狀？」從週刊資料得知內部吹哨者不只一位，高虹安為了自保，都把責任推給助理和行政主管，說法顯然是模糊焦點，推託之詞。
沈慧虹競選辦公室總幹事李妍慧說，高虹安的爭議越來越多，回應也越來越經不起檢驗，她的說詞都在一天之內甚至更短時間內被自己推翻、打臉，李忠庭的疑點就像羅生門。民眾黨從過去到現在都自詡理念公開透明，但所推出的新竹市長候選人卻連自己辦公室的管理、勞動問題，涉嫌詐領助理費或貪汙的爭議都說不清楚。
李妍慧說，新竹市是一座夢想的城市，很多年輕人在這裡成家立業，想請問高虹安立委辦公室的勞動條件，是否就是高虹安想帶給新竹市及市府同仁的未來，也提問高虹安是否同意助理加班46小時，卻要回捐薪水公用，「高虹安會對他們的勞動條件感到不平嗎？」
「公私不分，難道就是你口中的新政治嗎？」李妍慧再問高虹安，若未來當選新竹市長，該如何杜絕貪腐，如何保證小金庫情事不會在市府重現，希望高虹安能正面回答這些市民的疑慮，呼籲高虹安要在明天的公辦政見發表會上將助理爭議說明清楚，讓選民能在充分資訊下做出正確選擇。
另外針對媒體提問封關民調，沈慧虹回應，尊重各家民調結果，選舉剩下11天，自己會繼續步步為營，也把握所有與市民互動的機會，無論是站路口、車掃等，會努力握緊每一雙市民的手。