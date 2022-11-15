綠委籲苗栗子弟返鄉投票　「過去無奈未來不要絕望」

▲民進黨團召開記者會向苗栗子弟喊話，希望出門投票終結地方派系與黑金。（圖／翻攝自民進黨立院黨團臉書）
▲民進黨團召開記者會向苗栗子弟喊話，希望出門投票終結地方派系與黑金。（圖／翻攝自民進黨立院黨團臉書）

記者陳威叡／台北報導

2022-11-15 13:53:10

九合一大選倒數11日，民進黨評估本次有望翻轉苗栗縣選情，立委羅致政、沈發惠、吳秉叡、吳玉琴、湯蕙禎與林楚茵今（15）日共同召開「苗栗子弟站出來　搶救苗栗一起來」記者會，呼籲苗栗在外子弟返鄉投票，用選票打破派系黑箱、掃除地方黑金，「換人換黨創造歷史。」

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民進黨立院黨團幹事長羅致政今日與苗栗有淵源的立委一同召開記者會，強調過去苗栗被貼上黑金、派系、財政黑洞的標籤，關鍵時刻需要有能力的縣長，呼籲苗栗在外子弟站出來，11月26日一起搶救苗栗、創造歷史。

苗栗卓蘭女婿的吳秉叡表示，苗栗相較其他縣市發展較慢，原因是苗栗沒有經歷過政黨競爭洗禮，民進黨此次有機會勝選，候選人中包括黑金、派系色彩甚至有前科，希望苗栗子弟團結一起返鄉投票，終結70幾年來一黨獨大所產生的弊端。

苗栗卓蘭女兒林楚茵則說，媽媽是苗栗卓蘭客家人，自己對苗栗印象停留在好山好水，因過去留下的財政赤字，就算想要進步也很困難，徐定禎擔任頭份市長時，可以翻轉地方嚴重赤字，苗栗人沒有「我苗栗我驕傲」的想法，如今機會來了，若還在猶豫要不要返鄉快去訂車票，在26日一起決定苗栗未來。

苗栗後龍子弟沈發惠指出，現在的苗栗人對於出生苗栗難以啟齒，過去地方顯少討論政治不是因為冷漠而是出自於無奈，若這次選舉結果由黑道當家，那就不僅僅是無奈，而是絕望，呼籲苗栗子弟勇敢站出來，用選票來救自己的故鄉，不敢說徐定禎當選苗栗會一切光明，但不會陷入永劫不復的黑暗。

過去3年多認養苗栗選區的湯蕙禎則說， 不分區立委責任區是苗栗，過去1996年擔任國大代表就常跑苗栗，徐定禎有首長的經驗，讓地方政府有盈餘、有建設，這樣的人要讓他當縣長，希望能翻轉苗栗，不要再讓黑金治縣成為苗栗惡夢與標籤。

苗栗公館媳婦吳玉琴說，這是關鍵的時候阻止黑金、黑道進入縣府，過去苗栗沒有光榮感，如今可以用選票讓苗栗翻轉，呼籲年輕朋友或許對政治不是這麼熱衷，但為了翻轉苗栗很需要這張選票。

最後羅致政補充，苗栗財政瀕臨破產，由中央控管財政，但苗栗嚴重赤字沒有配合款，交通委員會日前去苗栗考察，苗栗縣府提出4項大計畫，以白沙屯拱天宮聯外道路為例，需要地方配合款6000萬元縣府卻拿不出來，所幸媽祖保佑拱天宮願意出這筆錢，縣府哭窮要中央全額補助，那其他地方怎麼辦，苗栗縣長久以來沒有政黨輪替，希望這次能夠一舉掃除地方黑金，打破派系黑箱，「換人換黨做看看。」

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