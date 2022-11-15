綠委籲苗栗子弟返鄉投票　「過去無奈未來不要絕望」

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苗栗卓蘭女婿的吳秉叡表示，苗栗相較其他縣市發展較慢，原因是苗栗沒有經歷過政黨競爭洗禮，民進黨此次有機會勝選，候選人中包括黑金、派系色彩甚至有前科，希望苗栗子弟團結一起返鄉投票，終結70幾年來一黨獨大所產生的弊端。
苗栗卓蘭女兒林楚茵則說，媽媽是苗栗卓蘭客家人，自己對苗栗印象停留在好山好水，因過去留下的財政赤字，就算想要進步也很困難，徐定禎擔任頭份市長時，可以翻轉地方嚴重赤字，苗栗人沒有「我苗栗我驕傲」的想法，如今機會來了，若還在猶豫要不要返鄉快去訂車票，在26日一起決定苗栗未來。
苗栗後龍子弟沈發惠指出，現在的苗栗人對於出生苗栗難以啟齒，過去地方顯少討論政治不是因為冷漠而是出自於無奈，若這次選舉結果由黑道當家，那就不僅僅是無奈，而是絕望，呼籲苗栗子弟勇敢站出來，用選票來救自己的故鄉，不敢說徐定禎當選苗栗會一切光明，但不會陷入永劫不復的黑暗。
過去3年多認養苗栗選區的湯蕙禎則說， 不分區立委責任區是苗栗，過去1996年擔任國大代表就常跑苗栗，徐定禎有首長的經驗，讓地方政府有盈餘、有建設，這樣的人要讓他當縣長，希望能翻轉苗栗，不要再讓黑金治縣成為苗栗惡夢與標籤。
苗栗公館媳婦吳玉琴說，這是關鍵的時候阻止黑金、黑道進入縣府，過去苗栗沒有光榮感，如今可以用選票讓苗栗翻轉，呼籲年輕朋友或許對政治不是這麼熱衷，但為了翻轉苗栗很需要這張選票。
最後羅致政補充，苗栗財政瀕臨破產，由中央控管財政，但苗栗嚴重赤字沒有配合款，交通委員會日前去苗栗考察，苗栗縣府提出4項大計畫，以白沙屯拱天宮聯外道路為例，需要地方配合款6000萬元縣府卻拿不出來，所幸媽祖保佑拱天宮願意出這筆錢，縣府哭窮要中央全額補助，那其他地方怎麼辦，苗栗縣長久以來沒有政黨輪替，希望這次能夠一舉掃除地方黑金，打破派系黑箱，「換人換黨做看看。」