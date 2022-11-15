中職／WBC台灣隊教練團赴日視察　探詢旅日球員參賽意願

▲WBC台灣隊教練團赴日視察(圖/中華職棒聯盟提供)
▲WBC台灣隊教練團赴日視察(圖/中華職棒聯盟提供)

記者簡名杉/綜合報導

2022-11-15 14:00:532022-11-15 14:02:31

為了籌組2023年世界棒球經典賽(World Baseball Classic, WBC)台灣代表隊，林岳平總教練(統一7-ELEVEn獅)及高志綱首席教練(統一7-ELEVEn獅)已於11月8日至14日遠赴日本進行視察，期間除了與情蒐團隊一同於札幌巨蛋視察日本與澳洲國家隊間的強化熱身賽，並前往大阪和琦玉當面瞭解旅日選手張奕(歐力士猛牛)及吳念庭(埼玉西武獅)的參賽意願，教練團針對台灣隊明年經典賽前的集訓計畫向選手及所屬球團做出說明，同時聽取選手於參加國家隊期間的軟硬體需求，以利後勤團隊進行後續協助。

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林岳平總教練及高志綱首席教練訪日首站前往北海道札幌，與聯盟所派出的情蒐團隊進行意見交換，並提供教練團在情蒐資訊上的觀察重點及使用需求，以利情蒐團隊後續做成的報告能被教練團、選手有效利用。8日賽前林岳平總教練也與日本武士隊的栗山英樹監督在札幌巨蛋會面，栗山監督期待台日兩國能於明年的經典賽都順利從小組賽晉級，屆時兩隊能有機會再進行一場精采的對決。

▲WBC台灣隊教練團探訪旅日球員張奕(圖/中華職棒聯盟提供)
▲WBC台灣隊教練團探訪旅日球員張奕(圖/中華職棒聯盟提供)
視察日澳戰後教練團此次亦前往大阪和埼玉，向兩名目前仍留在日本進行訓練的張奕及吳念庭等兩名旅日選手提出明年經典賽的參賽邀請，瞭解兩名選手在休賽季期間的訓練規劃及狀態，藉此當面說明教練團在明年初所規劃的集訓內容，讓聯盟後勤團隊能針對選手集訓期間的特殊需求提供進一步的協助與準備。

▲WBC台灣隊教練團探訪旅日球員吳念庭(圖/中華職棒聯盟提供)
▲WBC台灣隊教練團探訪旅日球員吳念庭(圖/中華職棒聯盟提供)
投手張奕在會面同時已向教練團表達強烈的參賽意願，歐力士球團也樂觀其成，期待張奕能在經典賽中再次為台灣隊做出貢獻。野手吳念庭除了有意參賽，所屬的西武球團包含渡邊久信GM及西口文也二軍監督都對他這些年來的努力及成長給予肯定，期許吳念庭能在明年經典賽上大放異彩，成為球隊的重要戰力。兩名教練已於14日下午回到台灣，接下來將緊鑼密鼓開會商討，向大會提出50人大名單。

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