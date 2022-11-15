美廉社大勝！「熊大兔兔咖啡杯」曝光 大杯拿鐵限時28元
搶攻現煮咖啡市場，美廉咖啡店數以每年逾百間門市的速度成長，為了慶祝今年突破400間咖啡門市，美廉社首度和LINE FRIENDS合作，推出爆可愛的「熊大兔兔太愛你咖啡」特別版咖啡杯，增添聖誕、跨年過節氛圍，全台限量3萬杯，並同步祭出大杯咖啡同品項第二杯5折優惠，等於大杯拿鐵第2杯只要28元。
美廉社自2018年推出職人級現煮咖啡後，受到不少顧客喜愛，咖啡店數以每年逾百間門市的速度成長，為了慶祝今年間數來到432間，美廉咖啡首度攜手LINE FRIENDS，推出熊大、兔兔咖啡杯新包裝，特別版咖啡杯共發行3萬杯，將自後（17）日起在全台實體門市開賣，限提供咖啡服務門市共432間，並同步加碼12月13日前大杯咖啡同品項第二杯5折。
85˚C也是自後（17）日起開賣冬季限定飲品，推出桂花風味拿鐵（中杯90元）、桂花四季春（大杯50元），用淡雅清香的桂花釀，搭配堅果風味的拿鐵。11月17日至11月30日期間，祭出桂花系列快閃第二杯半價，最低一杯不到38元，現場帶走每人限購3組。全台門市自11月22日起陸續推出3款小點心。包括焦糖奶油夾心餅乾40元、香蒜好棒棒每罐109元，以及微甜微鹹的奶油酥餅38元。