中市長候選人經歷「作文比賽第一名」、公車廣告引熱議

▲陳美妃的公車廣告引發熱議，網友說「終於知道1號候選人是誰了」。（圖／陳美妃提供，2022.11.15）
▲陳美妃的公車廣告引發熱議，網友說「終於知道1號候選人是誰了」。（圖／陳美妃提供，2022.11.15）

記者顏幸如／台中報導

2022-11-15 14:08:59

九合一選舉公報出爐，無黨籍台中市長候選人陳美妃經歷列出「曾獲多次校內作文比賽第一名」、「曾帶小孩到新加坡就讀幼稚園及小學」，引起網友熱議，直呼「內容太真實了」！她的公車廣告也引發討論，被稱「獨樹一格到了自立美學典範的地步，簡直後現代」。

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網友在爆廢公社貼上台中市長選舉公報，指無黨籍台中市長候選人陳美妃的經歷欄，寫上「曾獲多次校內作文比賽第一名」、「曾獲國語日報校園徵文比賽首獎」、「曾帶小孩到新加坡就讀幼稚園及小學」、「曾帶三名子女赴大陸深圳、蘇州、上海及北京學習圍棋及參加比賽，並曾獲首獎及晉級」、「僑光科技大學進修部財經法律系肄業」、「人民智庫出版社有限公司負責人」。

▲陳美妃在選舉公報列出自己的經歷，包括「曾獲多次校內作文比賽第一名」。（圖／翻攝自台中市選舉公報，2022.11.15）
▲陳美妃在選舉公報列出自己的經歷，包括「曾獲多次校內作文比賽第一名」。（圖／翻攝自台中市選舉公報，2022.11.15）
貼文的網友說：「我真的不是很懂，這位市長候選人出來競選的用意？經歷上的優勢在哪？校內作文比賽第一？徵文比賽首獎？帶小孩到新加坡就學？」他問：「這位女士您要競選的是市長吧？不是班級幹部欸？」其他人熱烈留言「符合資格就可以！起碼比論文抄襲及論文真假不明的好」、「有時看看真的覺得自己都能出來選了」、「以後可以拿出來嘴呀！」。

另一臉書社團「路上觀察學院」，則有網友貼上陳美妃的公車廣告，寫著「美術小編放假了」，廣告背景是豐收的稻田，正中間是穿著紫色改良式旗袍的陳美妃，左右兩旁各以桃紅、綠、藍、橘等顏色寫著「唯一支持ㄉㄤˇ外台中市長候選人①陳美妃」、「廉能市長 妃你莫屬」、「戀戀故鄉」、「稻浪千頃」等字。

▲抽籤當日陳美妃因塞車遲到，由選委會人員代抽到籤王1號。（圖／陳美妃提供，2022.11.15）
▲抽籤當日陳美妃因塞車遲到，由選委會人員代抽到籤王1號。（圖／陳美妃提供，2022.11.15）
網友留言「身為台中市民，我今天終於知道一號候選人是誰了」、「獨樹一格到了自立美學典範的地步，簡直後現代」。

育有3名子女的陳美妃是單親媽媽，之前登記參選受訪時曾表示，自己是家庭主婦，不滿藍綠改革不符合小市民期待，因為去年賣了土地，手上剛好還有一點現金，決定投入參選台中市長，並拿賣土地的錢繳交保證金150萬元。

▲素人陳美妃參選台中市長，閨蜜竟以為1號候選人和她只是同名同姓。（圖／翻攝陳美妃臉書，2022.11.15）
▲素人陳美妃參選台中市長，閨蜜竟以為1號候選人和她只是同名同姓。（圖／翻攝陳美妃臉書，2022.11.15）
陳美妃曾在臉書發表自己對台中市各局處首長的看法，包括江蕙是台中市新聞局副局長不二人選、主持人于美人和她的小學班長中央廣播副台長彭志平都適合當新聞局長、優先考慮圍棋國手黑嘉嘉擔任市府發言人等。

候選人號次抽籤當日，陳美妃因為搭乘的小黃塞車遲到，由選委會人員代抽，抽中1號籤王。她在選舉公報提出許多小市民的政見，包括營養午餐減半收費、每餐加附豆漿或牛奶、全市公私立學校規劃免費專車或校車等。今晚的台中市長公辦電視政見，陳美妃和藍綠候選人盧秀燕、蔡其昌將出席，向選民報告自己的市政規劃。
 

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