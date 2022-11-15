炎亞綸自爆「我們結婚了」！一家三口入鏡 絕美婚紗曝光
娛樂圈男神兼地質學家炎亞綸（吳庚霖），擁有大票粉絲追隨，他今（15）日無預警在臉書曬出絕美婚紗照，並發文「我們結婚了，這是我們的孩子～緬緬」，讓網友全嚇了一跳，仔細一看發現他的新娘，竟是結識15年的閨蜜吳映潔（鬼鬼），「鬼綸CP」搭檔為雜誌拍情侶照，毫無違和感，越看還越登對，粉絲拚命鼓譟在一起，由於兩人本名都姓吳，鬼鬼也打趣說，「結婚不用改夫姓」！
鬼綸CP因拍攝偶像劇《霹靂MIT》結識，大砲性格的天蠍座炎亞綸，遇上敢愛敢恨的獅子座吳映潔，因率真一拍即合，感情要好、吵架也很激烈，兩人在實境節目《嗨！營業中》當餐廳事業夥伴，在群組吵到直接退群、女方走心落淚，隨即又和好，吐槽對方從不手軟，真性情表現在旁人看來，就是相處已久的老夫老妻，吳映潔自嘲：「如果我們是夫妻，應該是天崩地裂那種，每天吵啊罵啊，卻又很相愛，好可怕。」
外界都將兩人湊對，吳映潔坦言炎亞綸長相帥氣，的確是自己的菜，會想主動追求的類型，炎亞綸則深信男女之間有純友誼，因為歷經15個年頭，雙方對彼此優缺點瞭若指掌，能在對方面前展現脆弱一面，關係昇華像家人，「到某一個年紀後，當你理解愛情跟愛是不一樣的，才有辦法自己去區別，而不是每一個很有感覺的人你都以為是愛情。」
這次應雜誌邀請拍婚紗照，他們抱著緬因貓、鴨子一起入鏡，就像是幸福一家人，毫不避諱在臉書發文「我們結婚了」，還有了小孩，擁有最美好的樣子，吳映潔開玩笑說「雙吳婚姻不用改夫姓」，炎亞綸感性表示「幸福來敲門」，結果釣出一大票明星好友恭喜，小嫻直呼「好開心」，他趕緊踩煞車「等等，不要亂相信」，白家綺也相信是真的，留言「不用再解釋，因為解釋也來不及，大大恭喜」，在眾人祝福之下，炎亞綸放棄掙扎，只能乖乖回覆：「好吧！」