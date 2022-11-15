中職／在新莊棒球場辦園遊會！悍將球迷會「悍」你在一起

▲富邦悍將將於11/27舉辦感恩球迷會(圖/富邦悍將球團提供)
▲富邦悍將將於11/27舉辦感恩球迷會(圖/富邦悍將球團提供)

記者簡名杉/綜合報導

2022-11-15 14:22:05

2022富邦悍將球迷感恩會將在11月27日於新莊棒球場盛大登場！本次球迷感恩會選在悍將球員們秋訓結束後舉辦，一、二軍球員將有超過70名球員參加，另外還有Fubon Angels與悍將家人們近距離互動。上午將把新莊球場打造成大型悍將園遊會，販售暢遊券供家族會員購票參與，家族會員可透過扣點方式參與場內遊戲，還可與悍將球星近距離拍照！下午則將進行見面會及簽名會，同時一年一度的悍將菜鳥日火熱登場，歡迎支持悍將的球迷朋友們一起到場同樂。

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本次球迷感恩會首度採取售票進行，家族會員限定購買的暢遊券售價為200元，球迷可獲得悍將商品滿1000元折抵200元專屬折價券一張，另外可獲得家族會員限定活動暢遊券10點，可於上午進入新莊球場內參與專屬家族會員的場內活動！包括登上新莊投手丘的王牌強投手、測速投準的火球測速王、球員陪你傳接球的悍你KGB、與球星、Angels留下難得合影的Dougut拍照會，另外還有多項小遊戲攤位，每個關卡都會由悍將們陪著家人同樂，其中Dougut拍照會陣容也搶先公開，球星陣容李子強、戴培峰、江少慶、王勝偉，Fubon Angels則有檸檬、秀秀子、丹丹、奶昔參與，和與家人們近距離合影留念，機會難得！


場內也會設有小舞台進行「悍將好歌喉」活動，包括「新莊韋禮安」莊韋恩等人都會上台一展歌喉，另外還有潔米、Kesha一起唱出好聲音。另外針對非家族會員的球迷朋友，則可購買100元的Fan Fest入場券，可獲得將商品滿1000元折抵100元專屬折價券一張，上午即可進場於看台區觀賞場內活動，並參與下午環形舞台感恩會，二樓廣場還設有Pizza Rock、全家、珍煮丹、參陸伍貳港式冰室、戰艦漢堡、咖啡車、肉桂捲、雞蛋糕等美食攤位服務球迷朋友。


下午時段悍將們與Fubon Angels則會至二樓環形舞台與球迷朋友們互動，並和大家分享球季感想及心裡話，同時舉辦悍將、Angels簽名會，球迷朋友須先透過APP報名活動資格，並消費滿額即可參加簽名會。一年一度的悍將菜鳥日則會在簽名會後登場，今年選進的新秀們將換裝進行趣味活動，在環形舞台與球迷朋友們自我介紹，精彩活動可別錯過。

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