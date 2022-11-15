第19屆金蝶獎入圍名單公布！簡單設計受青睞

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本屆評審團由國內設計界翹楚所組成，包括教父級設計師AKIBO李明道、東海大學創意設計暨藝術學院院長許和捷、三頁文設計總監顏伯駿、洋蔥設計創辦人黃家賢，以及今年榮獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計的設計師李政瀚5位。
縱觀今年參賽作品，評審團認為，在整體裝幀或內容均呈現出一種多樣化，有善用紙材上的變化及運用，玩出不落俗套的新奇感，也有不靠圖像，只主攻文字設計，就令評審們佩服連連。尤其近來地方美學興起，驚喜看到更多產業為了裝幀而改變內容，讓今年得獎作品呈現出創意十足的多元面貌。
評審團以今年入圍作品《白色墨水》為例，該作品以回歸紙質設計的書籍編排，令人耳目一新，全書以不同紙材觸感穿插層疊，呼應內容十分契合，加上破壞性的熱壓烙印、手撕、編織痕跡，讓許多評審印象深刻。
評審顏伯駿指出，書封的燙透紙一般只有燙透，該設計師用刮所呈現的手感，真的很有趣。而宛如剩布做成的書籤、籤上絹印、書衣上的編織，也令評審黃家賢驚艷。評審李政瀚也認同，設計師想到別人沒想到的表現方式，玩紙頗具創造性。
入圍作品《杜連魁》純粹只運用文字的設計，也頗令人玩味。評審許和捷指出，如何用最乾淨簡潔的方式來呈現是很難的，設計師不用圖像，純粹用文字設計表達主角進入精神官能的層面，並以一大一小（本）設計做呼應，內文編輯細緻，包括字體、行間都控制的很好。
評審李明道說，《杜連魁》從書封到翻頁進來，完全沒有圖像，設計師運用書名杜連魁的英語發音「Du Lian Kui」，在書封上宛如「臉」的排列，到內盒形似猙獰破碎臉孔的文字組合，十足表達出主角內心的自我毀滅。
今年作品展現簡單就是好設計，像《捉迷藏》以20道筆直排列的窗框設計，描繪150多年來人類對雲豹的追尋；大開本的《何華仁版畫》幾若原畫尺寸，畫作詳實呈現作者精準生態觀察與絕妙藝術呈現能力。
李政瀚表示，即使沒有華麗的包裝，像《晚安，糖果屋》整本設計無多餘的加工，不靠電腦打字，只以鉛筆手寫，書衣、書腰上螢光色的紫、綠雙色搭配，衝突、簡單，快速傳達出主角精神混亂的世界，一樣令人印象深刻；《晚安，糖果屋》擺脫更多束縛，讓人重新思考競賽的意義。
今年喜見漫畫入圍，像《二零七之骨》書衣上採用大面積燙金來反襯人體及骨骼的細緻，令顏伯駿感到意外，「以前漫畫類不會想要裝幀，顯見許多產業為了裝幀而做出改變。」
台北書展基金會表示，第19屆金蝶獎評選出的13件入圍作品，將前往德國萊比錫角逐成為「世界最美麗的書」，並於2023年台北國際書展「書展大賞館」展示。