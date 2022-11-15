蔡英文喊終結黑金　國民黨團諷：周處除三害、先處理自己

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曾銘宗強調，近日在台南學甲，發生8分鐘內在工業區與市議員謝旺財服務處兩地，遭到連開88槍的槍擊案，歹徒囂張行徑震驚政壇，顯示國內治安全面敗壞，是警政署長下台負責？還是內政部長徐國勇下台負責？蔡總統必須給全民一個交代。
曾銘宗更痛批，民進黨執政超過6年半，掌握檢調警政大權，現在喊要終結黑金，那是誰在縱容黑金、危害社會？是誰重用黑金當黨國大老？根本是黑道治國。
國民黨團書記長書記長李德維諷刺，蔡總統可能忘記現在是民進黨執政，自己是中華民國總統、民進黨主席，掌握國內所有黨政軍的權力，居高喊「終結黑金、贏回正義」，所謂黑金，到底是誰造成的？人民的正義又在哪？他也提到，國人記憶猶新赫赫有名的趙介佑，在臉書上貼出擔任民進黨台北市黨代表及蔡英文競選團隊顧問聘書，這到底是誰在製造黑金？不就是民進黨執政團隊？
李德維指出，蔡總統每次到台北市為民進黨台北市長候選人陳時中輔選，總能看到前國策顧問黃承國隨同在側。他呼籲蔡英文，若真要終結黑金，請先從自己做起；也不妨學學周處除三害，先處理自己。
國民黨團副書記長謝衣鳯則指出，國根據警政署統計資料，顯示110年國內發生槍擊案共有100件，平均3.65天就會發生一起，顯見台灣槍枝氾濫的問題相當嚴重；同年警方也查獲100起各類型私槍，創下歷年新高，而未查獲的黑數，還在市面上流竄的黑槍數，甚至更高於官方統計數字。
謝衣鳯痛斥警界高層，當基層員警忙於偵破各類型刑案，你們怎敢到黑道招待所飲宴，到底和黑道大哥談些甚麼？警界高層可不可以體恤基層員警的辛苦，避免和黑道過度接近，否則國內犯罪組織將難以遏止。