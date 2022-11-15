新莊選區議員涉貪留一席　藍綠選票流動掀地方熱議

年底九合一大選進入最後關鍵倒數，本屆新劃分獨立出來的新北市第三選區（新莊區），在民進黨籍候選人何淑峰因司法判決喪失競選連任的資格後，地方掀起選票的流動究竟是到藍綠？還是讓其他女性候選人搶唯一婦女保障名額更得利？重量級地方人士透露，何的選票並未如預期般流向同黨兩位候選人林秉宥及翁震州，除了兩人努力爭取選民支持外，還有其他現任市議員及新人搶食選票，在「17搶7」的席位爭奪下，究竟誰能拿到最後安全席位進入市議會，也債地方上掀起熱議。
新莊區17位候選人中，爭取連任的藍綠兩黨3位現任議員，包括新北市議長蔣根煌、市議員蔡健棠跟鍾宏仁，以及有司法案件纏身的無黨籍議員陳科名，4人均靠著長期深耕地方有著服務的口碑，從地方選情與近來民調顯示，四位現任議員都在準當選名單內。
知情人士透露，17席扣掉現任4席，剩下來最後的3席，則由其他新人爭搶，包括有民眾黨陳世軒、無黨籍張志宏、民進黨林秉宥、翁震州、時代力量吳香君與國民黨戴湘儀，6人支持度都在誤差範圍內；而民進黨兩位新人民調似乎沒有受到何淑峰退出、選票的轉移，在新人輩出的新莊選區，最後誰能成功出線，也關係到藍綠議會席次的分配。
地方人士分析說，原先何淑峰的支持者，因政治理念的關係不會流向國民黨，但似乎往時代力量、民眾黨及無黨籍等第三勢力靠攏，反而讓有望靠婦女保障名額的「侯家軍」戴湘儀選情相對危急，才會讓請假投入選戰的新北市長侯友宜，也頻頻帶著子弟兵掃街拜票，爭取新人出頭、進入議會的機會。
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