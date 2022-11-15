今日廣場》邱偉峰／民調的盲點：以桃園市長選舉為例

▲桃園市長選情膠著。（圖／翻攝臉書）
▲桃園市長選情膠著。（圖／翻攝臉書）

文／邱偉峰

2022-11-15 14:58:35

今年桃園市長選情一直處於膠著狀態，部分民調顯示國民黨桃園市長候選人張善政領先民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，但雙方差距依舊不大。台北媒體看好張善政可望勝出，但因歷屆選舉頻繁出現民調失準，加上桃園市民仍有2成以上不表態，導致選情仍充滿變數。

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近距離到桃園觀察，會發現綠營的動員頻繁，陸戰強大，近期鄭運鵬又透過育兒及通勤政策，在年輕家長下很大功夫。譬如從八月參選第一週，他幾乎每個週末都有親子活動，不論是勇者號或火舞團，這些活動完全看不出來是選舉場，媒體民調也不容易訪問這群平均年齡30多歲的家長。

鄭運鵬目前在20到39歲族群領先，張善政很知道自己的弱點在年輕族群，因此嘗試用「善哥」的形象拉近與鄭運鵬的差距。國民黨陣營也依樣畫葫蘆，舉辦了親子活動，但張善政沒有與小朋友同樂，到場參加的面孔，也和鄭運鵬場子的家長完全不同，鄭運鵬甚至跳到球池和小朋友打鬧，和藍營氣氛對比強烈。

桃園勝選的關鍵應該是年輕家長，張善政卻強調科技主打年輕族群。年輕家長所關心的是「家庭」，他們的年紀屬於「剛入門的年輕家長」，未來市府的政策必須要對症下藥，降低年輕家長照顧家庭的門檻為主要目標。

綜觀張善政和鄭運鵬兩人所推出的政策，鄭運鵬主打兒童醫院、通勤族月票，以及臨托、公園，延長送托時間等，這都看得出來是針對年輕家長族群而來。而張善政打出婦幼局也是針對同樣族群市場而來，只是政策看起來不夠清晰，譬如他主張「幼兒運動空間：國民運動中心將來設置專屬兒童空間、提供學齡前幼兒體適能課程、提供親子互動課程、讓小孩放電不必到處奔波」等等，至於免費營養午餐政策，由於都市家長普遍不在乎給孩子吃好一點、吃貴一點，也沒有引起迴響。

簡單來說，張善政陣營犯下與其他國民黨政治人物選舉提政見時同樣的問題，第一是只提大綱但欠缺細節，另外就是和過去選舉常見的利多過於重複，共兩大缺點。

年輕家長大多都是雙薪，不在家接電話成為民調的盲點；就算用發送簡訊方式，但年輕家長上班都沒時間了，怎麼可能有時間回訊息？或把自己的政治傾向告訴陌生的調查單位? 因此張善政看起來民調裡先，但在地方的行程或親子活動氛圍上，卻一直是冷淡落後。國民黨如果相信從上而下的民調操作，恐怕會重蹈2014年吳志揚封關前領先鄭文燦19%，實際開票卻慘敗的覆轍。


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