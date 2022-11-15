今日廣場》邱偉峰／民調的盲點：以桃園市長選舉為例

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鄭運鵬目前在20到39歲族群領先，張善政很知道自己的弱點在年輕族群，因此嘗試用「善哥」的形象拉近與鄭運鵬的差距。國民黨陣營也依樣畫葫蘆，舉辦了親子活動，但張善政沒有與小朋友同樂，到場參加的面孔，也和鄭運鵬場子的家長完全不同，鄭運鵬甚至跳到球池和小朋友打鬧，和藍營氣氛對比強烈。
桃園勝選的關鍵應該是年輕家長，張善政卻強調科技主打年輕族群。年輕家長所關心的是「家庭」，他們的年紀屬於「剛入門的年輕家長」，未來市府的政策必須要對症下藥，降低年輕家長照顧家庭的門檻為主要目標。
綜觀張善政和鄭運鵬兩人所推出的政策，鄭運鵬主打兒童醫院、通勤族月票，以及臨托、公園，延長送托時間等，這都看得出來是針對年輕家長族群而來。而張善政打出婦幼局也是針對同樣族群市場而來，只是政策看起來不夠清晰，譬如他主張「幼兒運動空間：國民運動中心將來設置專屬兒童空間、提供學齡前幼兒體適能課程、提供親子互動課程、讓小孩放電不必到處奔波」等等，至於免費營養午餐政策，由於都市家長普遍不在乎給孩子吃好一點、吃貴一點，也沒有引起迴響。
簡單來說，張善政陣營犯下與其他國民黨政治人物選舉提政見時同樣的問題，第一是只提大綱但欠缺細節，另外就是和過去選舉常見的利多過於重複，共兩大缺點。
年輕家長大多都是雙薪，不在家接電話成為民調的盲點；就算用發送簡訊方式，但年輕家長上班都沒時間了，怎麼可能有時間回訊息？或把自己的政治傾向告訴陌生的調查單位? 因此張善政看起來民調裡先，但在地方的行程或親子活動氛圍上，卻一直是冷淡落後。國民黨如果相信從上而下的民調操作，恐怕會重蹈2014年吳志揚封關前領先鄭文燦19%，實際開票卻慘敗的覆轍。
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