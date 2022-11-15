聯發科Pentonic 1000升級智慧電視　享雲端遊戲4K影音

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憑藉聯發科Intelligent View技術，使用者能夠同時觀看不同的訊號來源的影片，並同時進行視訊會議，而且每個視窗都擁有聯發科技AI技術加持的極佳畫質。Intelligent View讓使用者可在單一螢幕顯示多達8個視窗，是同類產品的4倍，並讓使用者移動、交換和調整視窗大小時無縫接軌，不錯過任何精彩畫面。
作為杜比視界IQ的新增功能，精準細節（Precision Detail）是杜比先進影像科技組合的新成員。杜比視界IQ精準細節可以使亮區和暗區的畫面同時呈現令人驚歎的細節，解鎖杜比視界內容更好的細節表現。增強的紋理和層次感，讓影像在4K智慧電視上獲得驚人的銳利度。聯發科的Intelligent View技術結合杜比在影像科技方面的最新成果，可同時處理多個杜比視界影像來源，消費者可在多個視窗同時收看不同的杜比視界娛樂內容，且每個視窗裡的內容都能展現令人驚豔的細節。
聯發科電視事業部總經理陳俊昆表示：「Pentonic 1000 專為最符合時下趨勢的智慧電視打造，融入4K線上串流、雲端遊戲、視訊會議及共享影音等最新功能。Pentonic 1000支援4K HDR顯示、120Hz螢幕更新率、運動補償技術（MEMC）、AI 畫質優化技術、Wi-Fi 6/6E 連網功能、VVC影像解碼，打造極致的4K視聽饗宴。」
與其它多晶片平台相比，Pentonic 1000搭載的AI引擎提供了業界領先的AI畫質優化功能，性能更棒、能效更高。聯發科技 AI超高解析度（AI-SR）技術提供邊緣整平和細節重建功能，讓FHD影像也有4K畫質。AI 場景畫質優化和AI 物體畫質優化等畫質增強功能，細膩景深感知，為影像賦予生命。