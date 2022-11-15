全家「玉米濃湯霜淇淋」周日開賣！聯名Sakimoto嵜本超狂
日前有網友貼出全家員工手冊，預告下一檔將推出「玉米濃湯霜淇淋」，引起眾人一片嘩然。而全家今早才正式宣布和嵜本SAKImoto Bakery再度聯手，推出便利商店首見的新型態玉米濃湯，過不久網路就流出最新檔期的海報，包括即將接檔的全新口味「玉米濃湯霜淇淋」也是和嵜本SAKImoto聯名，同步曝光新品還有鹽之花焦糖奶茶、黑森林莓果冰淇淋聖代。
全家今早才剛宣布和嵜本SAKImoto Bakery再度聯手，推出超商首見的新型態玉米濃湯，不只能吃到麵包丁，透過玉米濃湯冰磚，更能將日本大阪美味神還原到全台門市。而全家即將在11月20日上市接檔的全新霜淇淋，之前才被爆料新口味是「玉米濃湯」，從最新曝光的海報來看可見是同一波聯名，同樣是和嵜本SAKImoto Bakery合作，售價同樣是49元。
據了解，全家霜淇淋一般是每月換檔，自10月5日起推出WA!COOKIES聯名霜淇淋，一口氣齊發「玫瑰起司、海鹽牛奶、慢煮焦糖、海鹽焦糖」4種口味後，至今已逾一個月。全家目前也開跑出清優惠，即日起至11月19日到全台門市買霜淇淋第二件5折，四種口味任選，平均單支37元，還沒吃過「海鹽焦糖霜淇淋」的民眾快把握最後時間。
此外，之前還在測試階段的隱藏造型「蒙布朗霜淇淋」，經過一段時間試賣後，正式命名為「萌布朗霜淇淋」，並從全台1間店獨有，拓展至今已有52間門市導入，透過日本引進的特殊出料口，可擠出外觀極像蒙布朗甜點的霜淇淋，呈現一條條粗細分明。即日起開放全家APP「地圖趣」查詢販售店舖，在「限店美食瘋」裡面，可篩選單口味店、雙口味店、圓滾滾店及萌布朗項目。待11/20新口味玉米濃湯霜淇淋開賣時，就有一般造型、圓滾滾造型及萌布朗3種造型可選。