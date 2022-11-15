到飯店開趴瘋世足賽！啤酒喝到飽　預測冠軍再抽萬元住宿

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高雄英迪格酒店這次超狂！從11/29展開「高空足球趴趴趴」，一次整整開趴12天，還分3大主題就是要陪伴全台球迷嗨到最後一刻。派對採門票入場，單人站票每張1000元，雙人座位票2500元附限定餐點乙份，另有6人及8人沙發座位，數量有限，球迷們要搶要快喔。
派對第一趴：球迷們可以暫時放下對於賽事的緊張感，先享受專業DJ帶來一小時不斷電的熱音表演炒熱氣氛，12天的足球盛典共有9組DJ輪番上陣，R&B、House、Trance、Disco、EDM等多元音樂曲風，把慶典氛圍炒熱到最高點；露天的巨幅投影牆播放即時精彩賽況，和全球足球迷一同為新一代冠軍歡呼慶賀。
派對第二趴：活動現場無限量供應柏克金啤酒，並有柏克金女郎熱舞同樂。
派對第三趴：為參與派對的民眾預備了驚喜抽獎活動，預測冠軍隊伍即有機會獲得高雄英迪格「豪華房帶獨立浴缸平日住宿券」乙張，價值17,352元。
除此之外，位於酒店一樓Craft咖啡廳也將於11月21日至28日延長營業時間，每日晚間6點及9點於大型投螢幕上即時轉播32強精彩賽事。另業者也宣布推出「2022高空足球讚住計畫」，專案入住豪華房帶獨立浴缸的房型一晚，可免費至Pier No.1高空露天酒吧觀賞球賽轉播，並贈送海尼根啤酒500ml、美式脆薯、美國熱狗堡及墨西哥Baby Taco等派對美食，另享有翌日Wok on the Park餐廳半自助早餐(依入住人數贈送)，每房每晚只要5,588元起。
⚽台北喜來登大飯店
台北喜來登大廳酒吧自11月21日起特別安排每日轉播活動以及期間限定的FIFA特餐，每位1,000元起，餐點包含古巴三明治、松露薯條、川味椒麻雞翅以及兩杯啤酒任選，此外亦有推出多種派對點心，今年共有來自5大洲32支球隊參與賽事，包含德國、巴西、法國、西班牙、阿根廷等，以大型螢幕投影時況轉播精彩賽事，全場一同感受足球的熱血精神，加上豐富佳餚搭配經典啤酒，為支持的球隊吶喊加油！
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