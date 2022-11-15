經濟黨為張善政開記者會又喊卡　綠委批：欲蓋彌彰

九合一大選倒數11日，民進黨立院黨團今（15）日召開會質疑國民黨桃園市長候選人張善政與統派小黨的關係，外界好奇張善政與經濟黨的關係，經濟黨原先要以記者會方式捍衛張的聲譽，結果卻臨時喊卡，原因竟是擔心媒體聚焦雙方的緊密關係，認為此舉根本是欲蓋彌彰，而張善政卻是稱「顧問證書紙一張」回應，未來若擔任市長，所開出來的選舉支票與承諾是否也可以這樣帶過，質疑怎能將桃園交給輕諾寡言、沒有擔當的人。
幹事長羅致政，張善政對於與詐騙黨、假藥黨的關係稱是「顧問證書紙一張」，雙方關係密切張卻是這樣回應，若是如此未來開出的支票或承諾是否也是紙一張，質疑輕諾寡言能夠相信嗎。
副幹事長黃世杰則說，張善政擔任經濟黨的顧問與榮譽總顧問，交往從未斷過，不僅出席活動甚至還升官，雖張善政回應「顧問證書紙一張」，但看在這些小黨眼裡並非如此。經濟黨日前曾發出聲明將召開記者會說明，最後卻臨時喊卡，理由是認為擔心媒體聚焦在雙方緊密的關係，會模糊焦點。
黃世杰認為，經濟黨臨時取消記者會，可能是張善政與團隊知道此事的嚴重性，記者會才被搓掉，但已經可以看出經濟黨為了維護張善政所為，取消記者會更是欲蓋彌彰，但包括農委會的報告，張善政不管擔任任何職務，對其不利就用這招來脫身，沒有擔當。
立委湯蕙禎則說，自己百般不得其解，張善政竟然敢來選桃園市長，桃園正在發展中，無法容忍這樣的人來接棒桃園，認為其碰到事情就推，識人不明也不負責任。