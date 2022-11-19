隋煬帝親姊！江山被父所奪　前朝太后變當朝公主的楊麗華

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正是這種尊貴，讓楊麗華年紀輕輕，就背上了政治聯姻、家族榮辱的責任，13歲就嫁給當時的北周皇太子宇文贇為太子妃；公元578年，宇文贇即位為北周皇帝，便封她為皇后，2人育有1女宇文娥英。
雖然有了皇后的尊號，但楊麗華並沒有真的享受到多少皇后的尊榮，首先，她的丈夫宇文贇是個暴虐無道之君；再者，宇文贇登基後，包括楊麗華在內，竟然立了5位皇后，對正室楊麗華而言，非常具侮辱性。然而，楊麗華絲毫沒有表現出深宮妒婦的樣子，反而溫婉賢淑，讓她在後宮深得人心。
不過，楊麗華的寬容大度，並沒有讓她贏得丈夫的尊重，相反的，宇文贇還曾在沒有合理理由的情況下，就揚言要賜死楊麗華，最後還是楊堅的夫人獨孤伽羅進宮為女兒求情，頭都磕破了，這才保住了女兒的命。
宇文贇的皇帝才當了1年左右，就遜位給兒子宇文闡（北周靜帝），自立為太上皇，楊麗華也因此成為太上皇后；成了太上皇的宇文贇，依舊荒淫無道，動不動就在北周境內大選美女，充實後宮，但由於縱慾、嬉遊過度，健康急速惡化，最終於公元580年過世，楊麗華被尊為皇太后，而靜帝宇文闡因為還很年幼，朝政遂由楊堅把持，也為了後者早已有的稱帝野心鋪路。
公元581年2月，楊堅逼迫宇文闡讓出皇位，於是靜帝下詔禪讓，移居其他宮殿，隨後楊堅更是大開殺戒，把北周宇文皇族諸子全部殺掉，只留下女子；公元581年3月4日，楊堅便以「受禪」的名義篡位稱帝，受冊、玉璽，改戴紗帽、身穿黃袍，入御臨光殿，改國號為「大隋」，定都大興，是為隋朝，改元「開皇」。
雖然宇文闡不是楊麗華所生，楊麗華也並不是那麼看重皇太后的虛名，但眼看父親謀奪原屬於夫家的帝位，還殺光宇文家男丁，楊麗華的心情十分複雜，甚至是憤恨不平；而楊堅成為隋文帝後，也許是為了不落人口實，或是對女兒心懷愧疚，便封她做樂平公主，由於楊麗華始終拒絕再嫁，楊堅便讓她帶著宇文娥英一起在隋朝皇室生活，後又為宇文娥英這個外孫女下旨選婿，最後選中了大將軍李崇之子李敏，生下1女李靜訓。楊麗華還為女婿求得加官晉爵，李敏有丈母娘的大力庇佑，加上也深得隋文帝喜愛，一時風光無限。
北周皇室覆滅後，宇文娥英可說是楊麗華唯一的精神寄託，隋文帝死後，隋煬帝大業五年（公元609年），楊麗華病重彌留之際，還向弟弟隋煬帝殷殷囑託，希望後者能好好善待她的女兒及女婿一家，說道：「妾唯一女，不自憂死，但深憐之，湯沐乞回與敏」，而隋煬帝也答應了，在楊麗華死後，將她的封地轉給了宇文娥英夫妻。可悲的是，過沒幾年，楊麗華唯一留在世上的骨血也沒能保住。
公元615年，李家因為遭到隋煬帝的猜忌，被誣告謀反，隋煬帝一怒之下，召來李敏，暗示他應該自盡，李敏又驚又怕，與叔叔李渾、朋友金才等人商量卻又被告發；後來，有人對宇文娥英勸說：「夫人，帝甥也，何患無賢夫？李敏、金才，名當妖讖，國家殺之，無可救也。夫人當自求全，若相用語，身當不坐」，大意就是宇文娥英身為隋煬帝的親外甥女，沒有必要跟丈夫一起死，只要她先出面指證李敏一干人等，就可以避免被牽連。而宇文娥英不知是什麼心思，是怕死還是想要保住李家其他人，總之，她最後真的作證指控了李敏一家謀反，結果就是李敏一家都被處決，她本人也沒能倖存，僅在2個月後被舅舅隋煬帝以毒酒毒死。
雖然宇文娥英遭逢厄運時，楊麗華已經過世，但她生前最在意的就是女兒的幸福，唯一的遺願，也只是希望女兒一家過得平安順遂，沒想到弟弟楊廣為了皇位的安穩，最後還是賜死了她的女兒；雖然看似尊貴無比，但無論是生前或是死後，楊麗華都無法掌握自己及女兒的命運，她一生的遭遇，也是古代許多皇室女子的縮影，反映出命運的不公與無奈。