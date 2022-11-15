台積電營運目標不變　黃偵琳：用選票淘汰唱衰高雄候選人

受股神巴菲特買進 41 億美元台積電 ADR (TSM-US) 激勵，今 (15) 日台股台積電大漲，但是長期以來不少政治人物，連番唱衰高雄台積電設廠，民主進步黨第四選區（左營、楠梓）市議員候選人黃偵琳透露，最近在拜票場合聽到國民黨前立委說台積電可能不來了，對此黃偵琳怒批，台積電設廠進度正常，國民黨到底要唱衰到什麼時候，呼籲選民用選票淘汰唱衰高雄的候選人。

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黃偵琳指出，陳其邁市長曾多次公開指出，補選上任之後，是國民黨議員出難題給他，說要招商跟產業轉型，不如把台積電找來。國民黨議員認為市長陳其邁鐵定做不到，屆時就可以批評攻擊，但沒想到陳其邁用兩年拚四年的精神，真的讓台積電願意落腳楠梓。但從此之後，國民黨政治人物與名嘴就頻頻唱衰，見不得高雄好。

黃偵琳一盤點指出，八月台積電動土，國民黨的白喬茵因廠區預定地出現水窪，就在動土前一天嘲諷台積電變「台積水」；九月陳若翠議員總質詢，拿錯誤資訊逼問市長陳其邁願不願意為台積電量產時程辭職下台。日前國民黨高雄市長參選人柯志恩也說，不要把台積電當大內宣。黃偵琳更透露，日前跑行程拜票，更是聽到前國民黨立委說台積電這兩天又說不來了，更說台積電不是選舉的工具。

黃偵琳認為，台積電當然不是選舉的工具，而是優質執政的具體建設，高雄藍營政治人物，不只不祝福、不協助，反倒把台積電當成批鬥陳其邁的工具，黃偵琳呼籲高雄市民 11 月 26 日用選票淘汰唱衰高雄的候選人。