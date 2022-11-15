長新冠「3類人」屬高風險群！提早預防方式快筆記

新冠肺炎確診後肺部、神經系統及消化道等器官可能多少都會受損，台北市衛生局指出，大約仍達2成確診康復者會有長新冠症狀，如持續性頭痛、腹瀉、疲倦等症狀，因此不論是否曾確診皆要提高警覺。據世界衛生組織指引，在疫情下做好自我照護可協助減輕疾病與挽救生命，新光醫院家醫科柳朋馳醫師進一步提醒，包括中重症確診者、沒有施打疫苗者以及沒有即時用藥治療的「3類人」，為長新冠的高風險族群，建議未染疫前要注意自我照護「預防、緩解症狀、安全用藥」，穩固人體的免疫防線有助抵抗外敵入侵。
柳朋馳醫師指出，是否會造成長新冠，目前主有3大類高風險群，一為感染時急性症狀非常嚴重，也就是中重症確診患者，產生長新冠的風險更高；二為是否有施打相關的疫苗，中重症確診病人患有長新冠的風險較高，因此打疫苗可能對於預防長新冠有一定的幫助，但要注意的是經過研究發現，打完疫苗仍然會發生長新冠，因此防護力並非100%；三為確診後是否用藥及時，目前已有許多研究證實，在65歲以上族群，早期的使用新冠口服藥Paxlovid這類藥物，後期出現長新冠的比率下降25-30%。
疫情至今持續影響全民健康，雖然目前病症輕症居多，但全台近2/3未確診者不能掉以輕心。據歐洲呼吸期刊研究，確診後可能導致肺部毛玻璃病變、肺纖維化 ，致使部分患者在康復後數月肺功能顯著受損 ，恐提高罹患肺炎風險 。不僅肺部受損，美國頭痛協會期刊與英國醫學雜誌更指出，六成民眾在確診期間甚至康復後出現持續性頭痛 ，或是康復3個月後有持續腹瀉症狀，曾確診者若再次確診，重症機率將比第一次確診者高出50%。
事實上，無論面臨病毒或其他病源體風險時，都是攸關人體的物理性屏障跟免疫系統的構建上，因此從長新冠3類高風險群看來，假如要避免感染或者是感染後急性症狀特別嚴重，日常自我照護就相當重要，而自我照護有三項指引「預防、緩解、安全用藥」，也就是要均衡營養攝取，或是補充免疫力營養素，如維他命D、維他命E及鋅；遇到輕微症狀一發生時及早處置，建議居家常備非處方用藥；當有身體不適，要藉由專業人員了解正確用藥知識。
柳朋馳醫師也提醒，雖然強制戴口罩的法規逐漸放鬆，但國家政策是大方向，民眾也要自我評估是否為染疫高風險族群，依照自己的不同選擇是否繼續配戴口罩，並且建議做好健檢任務、檢視營養攝入狀況，尤其尚未施打疫苗的民眾盡快補齊。新冠肺炎突顯了自我照護的重要性，意指日常要促進自身健康、預防疾病、保持健康以及應對疾病和殘疾的能力，協助減輕疾病。