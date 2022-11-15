以工程背景擘畫桃園　張善政：1280月票絕不跳票

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張善政表示，現在的桃園成長不少，但也出現很多新問題，例如人口大幅成長，但公共運輸的質與量不足，人行道數量完全跟不上城市的擴張；消防安全方面，蘆竹美福大火燒了21天，以及中壢「台版柬埔寨」的治安事件，還有登上國際新聞版面的八德運動中心天花板坍塌意外，這些都讓桃園市民相當擔憂。
張善政指出，他提出的「桃北北1280月票方案」有詳細的財務配套，就算中央不補助也可以達成絕不跳票；「幸福里程30K」鼓勵市民多利用公共運輸，桃園的塞車問題才有希望解決；行人的安全更是重要，未來要讓人行道鋪設面積翻倍，路面更平整，人行道有防撞設施，嬰兒車和輪椅都能暢行無阻，桃園要變成一個讓行人安心通行的城市。
針對公共工程安全問題，張善政承諾會善用他的工程背景，對桃園重要的公共建設進行總體檢，以「清廉政府，乾淨發包」原則推動公共建設，不僅要追求工程的品質，還要追求預算的效率，他確信只要嚴格控管，避免浪費，可以節省出可觀的經費，為市民提供更多的服務。
張善政提到將設立全台唯一、六都第一的婦幼局，加大對婦女和幼兒的照顧。未來產婦在桃園可以獲得全國最多的36趟產檢計程車補助和產後的心理諮商，公共托育數量要翻倍，減低父母對幼兒入學的焦慮，幼兒可以獲得專屬的運動場域；國中小營養午餐由市府全額補助。
針對社會治安和消防安全，張善政表示會提供警消足夠資源，不管是加給還是員額，全部都要補足，同時還要善用智慧城市科技，建築法規預防災害的發生。
張善政強調，他擔任市長會用開放、成熟、專業的態度來解決市政問題，只有免除市民對社會安全、交通安全的憂慮以後，才有資格進一步談城市的發展。桃園有山、有海、有都會、農業和工業區，13區每一區的特色都大不相同，他的目標就是要和所有桃園市民一起發揮桃園各區域的優勢，讓桃園成為真正安全、宜居、國際化、科技化的亞洲智慧新都。