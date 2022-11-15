以工程背景擘畫桃園　張善政：1280月票絕不跳票

▲張善政承諾會善用他的工程背景，對桃園重要的公共建設進行總體檢，以「清廉政府，乾淨發包」原則推動公共建設。（圖／翻攝桃園市選委會直播畫面）
▲張善政承諾會善用他的工程背景，對桃園重要的公共建設進行總體檢，以「清廉政府，乾淨發包」原則推動公共建設。（圖／翻攝桃園市選委會直播畫面）

記者李春台／桃園報導

2022-11-15 15:34:16

桃園市長選舉公辦電視政見會今（15）日登場，第一階段申論部份最後上台發言的國民黨桃園市長候選人張善政表示，他在桃園工作12年，是桃園改變他的一生。針對桃園公共工程品質、公安、治安以及交通建設都提出他的看法及規劃。對於桃園的願景規劃，允諾將發揮桃園13區的特色優勢，讓桃園成為真正安全、宜居、國際化、科技化的亞洲智慧新都。

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張善政表示，現在的桃園成長不少，但也出現很多新問題，例如人口大幅成長，但公共運輸的質與量不足，人行道數量完全跟不上城市的擴張；消防安全方面，蘆竹美福大火燒了21天，以及中壢「台版柬埔寨」的治安事件，還有登上國際新聞版面的八德運動中心天花板坍塌意外，這些都讓桃園市民相當擔憂。


張善政指出，他提出的「桃北北1280月票方案」有詳細的財務配套，就算中央不補助也可以達成絕不跳票；「幸福里程30K」鼓勵市民多利用公共運輸，桃園的塞車問題才有希望解決；行人的安全更是重要，未來要讓人行道鋪設面積翻倍，路面更平整，人行道有防撞設施，嬰兒車和輪椅都能暢行無阻，桃園要變成一個讓行人安心通行的城市。


針對公共工程安全問題，張善政承諾會善用他的工程背景，對桃園重要的公共建設進行總體檢，以「清廉政府，乾淨發包」原則推動公共建設，不僅要追求工程的品質，還要追求預算的效率，他確信只要嚴格控管，避免浪費，可以節省出可觀的經費，為市民提供更多的服務。


張善政提到將設立全台唯一、六都第一的婦幼局，加大對婦女和幼兒的照顧。未來產婦在桃園可以獲得全國最多的36趟產檢計程車補助和產後的心理諮商，公共托育數量要翻倍，減低父母對幼兒入學的焦慮，幼兒可以獲得專屬的運動場域；國中小營養午餐由市府全額補助。


針對社會治安和消防安全，張善政表示會提供警消足夠資源，不管是加給還是員額，全部都要補足，同時還要善用智慧城市科技，建築法規預防災害的發生。


張善政強調，他擔任市長會用開放、成熟、專業的態度來解決市政問題，只有免除市民對社會安全、交通安全的憂慮以後，才有資格進一步談城市的發展。桃園有山、有海、有都會、農業和工業區，13區每一區的特色都大不相同，他的目標就是要和所有桃園市民一起發揮桃園各區域的優勢，讓桃園成為真正安全、宜居、國際化、科技化的亞洲智慧新都。

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