供應鏈去台化與海外布局受熱議　台積電、聯發科成箭靶

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聯發科今日針對媒體解讀為「中美緊張，供應鏈漸進轉單海外」等相關報導做出聲明澄清。聯發科表示，路透社相關之錯誤報導已經在11月15日更正為「Chip firm MediaTek CEO sees manufacturers expanding supply chain beyond Taiwan」。
聯發科指出在與路透社的訪談中表示，聯發科作為全球第四大無晶圓半導體設計公司，向來採取多元供應商策略提供全球客戶需求，除近期與英特爾在成熟製程的合作外，高階製程持續與台積電維持緊密夥伴關係，同時大部分的產能供給仍依賴台灣半導體供應鏈。聯發科強調長期深耕台灣，每年在台投資及採購金額近新台幣3000億元，未來將持續以台灣強大的半導體供應鏈為基礎，積極拓展全球客戶與業務。
無獨有偶，台積電目前正在美國亞利桑那州鳳凰城興建晶圓廠，外媒報導可能再加碼該廠的投資，外界因此擔心國內半導體核心技術恐轉移？但台積電第一時間澄清尚未確定該廠二期規劃，未來將就營運效率和成本經濟因素來評估未來計劃。
其實，之前台積電鼓勵員工休假，被外界解讀為產業利空，造成股價不斷破底。且中美關係緊張，外媒認為「矽盾」反而將台積電與台灣半導體產業推向風口浪尖。相關雜音不斷讓台積電罕見在深夜發出聲明，表示對第四季包括營收與獲利表現的預測範圍並未改變，2023年仍會是成長的一年。同時會持續投資台灣，並策略性強化海外的投資以及生產據點，以確保在產業的領先地位。
針對半導體「去台化」或是供應鏈海外布局等議題，經濟部今（15）日重申，隨著半導體產業的蓬勃發展，不只台積電持續擴大在新竹、高雄等地擴廠，將先進製程留在台灣，國際大廠更相繼來台投資設廠，「所謂去台化議題，是無效炒作。」
國發會之前也表示，基於供應鏈韌性的考量，企業在做跨國生產基地和投資活動時，本來就會多元化佈局，台積電基於商業考量做決定都予以尊重，但不見得會對台灣的競爭力產生影響，雖然目前還不擔心，但會持續留意相關議題。