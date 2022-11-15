名家論壇》黎榮章／助理爭議傷到高虹安了嗎？

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新竹市長是藍、綠、白三強鼎立的戰局，透過各機構的公開民調可知，高虹安的支持度兩個多月來長居領先地位，而透過大數據觀察，可發現11月初以來，國民黨候選人林耕仁爆出的高虹安助理案，讓竹市選戰的討論量再起，隨著第二波、第三波的爆料緊接而來，新竹市選戰的輿情聲量曲線也一路往上攀升，分別在本月3日及8日都突破單日五萬則相關討論；外界都在評估，這是否對高虹安的選情造成致命影響。
歸納高虹安遭爆助理費爭議後，網路上相關討論主題，除了事件本身內容（林耕仁的爆料、永齡承認高的男友曾任職、高反駁小金庫指控）之外，其他討論主題包括媒體人趙少康再提「新竹換台北」意圖操作棄保，聲量最高佔12.6%，還有媒體人周玉蔻也參戰，猛批高男友事件，讓高虹安要對她提告，聲量佔12.3%。
此外，可以看得出高的支持者也帶動「票投林耕仁就是支持沈慧虹」來反制攻擊，呼籲勿讓沈慧虹因這波議題攻防漁翁得利，聲量10.8%；朱立倫也出面否認藍白合也有8.9%聲量。至於高虹安反控柯建銘也有前助理捐款，聲量則佔8.7%。
顯然這波攻擊雖是由林耕仁帶頭發動砲轟高虹安，但三強鼎立的局勢彼此互相牽動，綠營無法作壁上觀，同樣涉入攻防過程。各陣營的說法都有各自擁護者及一定程度的擴散，雖然有人要鼓動棄保，但因新竹選局又牽動台北，若讓藍白合的說法發酵，效應更難評估，朱立倫趕忙出來澄清，而因為各種聲音都有發酵，加上林耕仁突然收手，這波攻擊似乎沒有給高虹安一刀斃命。
另方面，若觀察高虹安的官方粉絲專頁，分析高既有支持者究竟有無因這波爭議而流失，可發現她遭爆助理費爭議後，臉書貼文的粉絲互動數不減反增，跟十月初相比，成長了17%。顯然高的既有支持者，沒有因為這個爭議而流失，高反駁林耕仁的相關論述，也讓粉絲們支持與引用擴散，增加了他們到高虹安臉書捍衛的支持力度、大力與前來進攻的他陣營網軍筆帳。
林耕仁原要到調查局遞交檢舉資料，卻突然取消行程，宣稱「選舉不是要打壓一個人，而是以市政願景讓市民認同」，外界對他這個態度急轉彎揣測眾多，但林耕仁終究已經收手，事件還能不能繼續發酵仍有待觀察，選舉剩十多天，新竹市誰都稱不上穩定當選。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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