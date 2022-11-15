影／揭秘越南CP值超高套房　搭私人遊艇入住

入住位於越南胡志明市的五星級套房，會是什麼樣的體驗呢？在越南旅居的台灣網紅越南強尼，這次要帶大家感受搭乘遊艇前往飯店的體驗，趁著邊境鬆綁和疫情趨緩，國際遊客都可以趕緊訂機票和規劃旅遊。網紅越南強尼畢業於國立台北大學，在越南已7年，正在享受外派生活。深耕越南多年，他的youtube頻道目前正在做越南胡志明市，河內等各處旅遊、經濟、不動產、股票投資、外派工作分享。
越南強尼表示，這座Mia飯店位於度假村內，需要搭乘私人接駁遊艇才能入住。可以從影片看到，遊艇非常舒適，不過風很大，讓強尼笑稱形象難以維持。入住套房後，強尼帶大家看超寬敞的陽台，以及浴室有鹽浴可以搓澡。而飯店的公共設施有超豪華的私人游泳池，而著名美食有「竹子烤雞」。而早餐則在河畔餐廳，是自助餐的形式，越南自助餐有特色的地方，在於幾乎都會提供越南河粉，而越南強尼也品嚐了這家飯店的越南河粉。
他認為這次體驗非常有貴婦的感覺，而入住一晚同類型的套房，由於他是春節時前來，所以一晚是400萬越南盾（約等同於新台幣5000元），而如果不是特殊節慶前來，房價大約是新台幣3000元左右能入住，因此越南強尼歡迎推薦大家來越南時可以前來享受。
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