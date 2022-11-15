落入債務陷阱！肯亞遭一帶一路拖累　揭中國「附庸」密約

▲肯亞標準軌鐵路由中國投資興建，為此肯亞與中國簽訂不平等貸款協議。（圖／美聯社／達志影像）
▲肯亞標準軌鐵路由中國投資興建，為此肯亞與中國簽訂不平等貸款協議。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-11-15 15:50:01

自中共總書記習近平上任並推出「一帶一路」倡議後已經將近十年，但近來陸續傳出有許多新興國家因加入一帶一路倡議，才驚覺深陷債務陷阱，甚至面臨經濟危機。非洲國家肯亞最近就公開數份與中國簽署的鐵路項目合約的部分文件，其中顯示從項目興建到融資都由中方掌控，就連多數鐵路建材必須自中國進口，因此引發外界譁然。有金融專家分析指出，這已經不是不平等條約，而是「附庸條約」，導致參與國得不到任何好處，與中國反目只是遲早的問題。

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新當選的肯亞總統魯托（William Ruto）近來公布了2014年與中國簽署的「標準軌距鐵路」（SGR）項目合約中的三份文件，其中揭露了鐵路融資方中國進出口銀行在談判中掌握絕對的主導權。而該項目的建設資金都來自中國，並且由中國廠商設計與建造。整條鐵路從東起肯尼亞沿海，終點卻通往一個荒無人煙的地方。

合約當中還有一系列被認為明顯存在不公正不合理的問題，例如明文規定，在相關項目中使用的多數鐵路建材都必須從中國進口；用鐵路運營收入購買的任何商品也最好從中國進口，而且肯尼亞政府必須給予這些商品免關稅優惠。另外還規定，執行協議出現任何爭議，必須透過具有約束力的中國仲裁解決，肯亞也不能在沒有融資方同意的情況下，單方面將合約內容透露給任何第三方。

肯亞交通部長Kipchumba Murkomen對外分享的貸款文件顯示，第一筆是中國提供肯亞16億美元貸款，年利率為2%，寬限期為7年，必須在 156個月內償還；另一筆20億美元的商業貸款，具有不同的利率和5年的寬限期，分20期等額支付；第三筆是鐵路二期工程，從首都奈洛比（Nairobi）延伸至小鎮奈瓦沙，貸款金額14.8億美元。這顯示出，中國進出口銀行為該鐵路項目提供的貸款總金額達到50.8億美元。Kipchumba Murkomen表示，這個還款計畫扼殺了肯亞的收入，並呼籲中國將此筆貸款還款期限至50年。

針對肯亞政府公布合約的舉動，《紐約時報》報導指出，「肯亞政府現在的作法可能會使兩國關係緊張。」早前中國外交部非洲司司長吳鵬曾在9月時表示秘密協議是商業行為，「若肯亞將其公諸於眾，就是違約，沒有契約精神，要怎麼做生意？」

長期研究公共財政、國際債務問題的高雄科大金融系教授湯德源接受《自由亞洲電台》訪問時，指出「這根本不是『不平等條約』，而是『附庸條約』。」

湯德源表示，中國複製十九世紀帝國主義作法，找上肯亞、斯里蘭卡等，這樣的「有資源但政治腐敗」的國家，收買其政府官員，然後就藉機開採其礦產、掌握其運輸，配合中共當局對外進行的勢力擴張。但是從合約中看到，這些國家一點好處也沒有。

臺灣國防安全研究院國安所副研究員侍建宇指出，由於沒有外資要進入非洲，因此非洲很難想像規模這麼龐大的外資進入非洲，而這些國家不像西方看重契約的法治精神，他們借錢並未多加考慮自身是否具有還款能力。

《紐約時報》報導指出，這項鐵路建設已經成為「肯亞政治菁英腐敗和貪婪的體現」。魯托在今年8月競選前就曾揭露，肯亞公共債務總額截至今年3月已經達到735億美元，而該國國內生產總值僅為1000億美元。而這次魯托為了兌現其競選時對國民的承諾，才會與中國的合約公諸於世。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲肯亞總統魯托為了兌現競選承諾，近來公開與中國的鐵路建設項目合約。（圖／美聯社／達志影像）

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