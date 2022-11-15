吳慷仁感覺像孤鳥！邁向40歲心好累：不演壞人了

金鐘視帝吳慷仁非表演科班出身，早期還打工擺地攤、當調酒師、做工地，透過各種經歷，獲得揣摩各種職業的洞察力，演技獲得肯定。他在Netflix劇集《她和她的她》飾演恐怖情人，對許瑋甯施暴，讓觀眾恨得牙癢癢的，昨（14）日深夜曝心聲，坦承有時也會累，打包票「最近不會演壞人了啦」，要大家欣賞他和藹可親的笑容。
熱愛挑戰各種角色的吳慷仁，未簽入經紀公司，一手主導自己的演藝事業，優點是自由，缺點是孤單，即將邁向40歲，他自剖心態，承認自己也會感到疲累，需要旁人協助，這些年的心路歷程就像一隻孤狼，單獨狩獵、衝撞、舔食傷口，靠著意志力不斷堅持下去，尋覓的就是一種歸屬感。
如今他演技成熟，在演藝圈有既定地位，和女友邵雨薇關係穩定，感覺變成像一隻孤鳥，「天上空間大了、飛得高了點，看得廣了些，但卻也懂得累了要停下來休息」，懂得至少要逐個巢，有個家，有相愛的人與寵物，放下要被他人記住的執念，接受自己的一切，了解自己獨一無二的價值，期待下階段成為處變不驚的牛。
他深夜抒發心聲，認為演員是個學習自我成長的好行業，鼓勵很多努力卻感到孤單的人不要害怕，希望彼此能一起前進。日前吳慷仁在《她》劇裡飾演渣男侵犯許瑋甯，跟平日判若兩人的恐怖表現，嚇壞很多影迷，他安撫粉絲，「最近真的不會演壞人了，看看我的笑容多麼和藹可親」。