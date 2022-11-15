G20峰會　印度總理莫迪籲俄烏停火

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根據印度總理府公布的致詞稿，莫迪表示，在上一個世紀，第2次世界大戰對世界造成浩劫，之後各國領袖開始認真追求和平，如今各方也應找出讓烏克蘭這片土地回歸停火之道，以外交手段解決衝突。
他說：「這一刻，大家必須展現具體、集體的決心，來確保世界的和平、和諧及安全。」
莫迪已多次表達希望烏克蘭戰爭能立即停歇，各方透過對話及外交手段來解決爭端，他今年9月在烏茲別克出席上海合作組織（SCO）高峰會時，也曾當面向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）提出這項呼籲。
另方面，聯合國大會14日要求建立機制讓俄羅斯針對俄烏戰爭進行賠償的決議案進行表決，印度一如既往地不願選邊站，投下棄權票。決議案最後以94國贊成、14國反對、73國棄權的表決結果過關，但並無約束力。
印度駐聯合國常任代表坎博吉（Ruchira Kamboj）在表決會上說明，各國應客觀考慮這樣的決議案是否有助解決衝突，並質疑建立賠償機制的法律基礎。
她說，決議案將成為先例，而一個欠缺法律基礎的決議案，會影響聯合國及國際經濟體系未來的運作。
俄羅斯今年2月入侵烏克蘭，印度政府迄今尚未公開點名譴責俄羅斯，也未參與西方陣營對俄羅斯發起的經濟制裁。印度部分觀察人士認為，新德里看似中立，實際上是傾向莫斯科。
雖然印度近年來與美國及西方陣營愈走愈近，但俄羅斯也是印度在軍事及能源安全上的長期夥伴，因此印度在不結盟思維以及戰略自主的政策方向之下，一直嚐試在各方之間維持微妙平衡。（編輯：韋樞）1111115