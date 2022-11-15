第二場公辦政見發表會　黃珊珊：民調無法體現真實民意

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊15日於政見發表會上表示，現在各方民調有很多都是失準的，「不如問問自己的朋友、鄰居，誰是最適合的市長人選，答案就很清楚了。」（圖／翻攝北市選委會直播）
▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊15日於政見發表會上表示，現在各方民調有很多都是失準的，「不如問問自己的朋友、鄰居，誰是最適合的市長人選，答案就很清楚了。」（圖／翻攝北市選委會直播）

記者丁上程／台北報導

2022-11-15 16:11:30

2022年九合一選戰在即，其中針對台北市長選戰部分，北市選委會今（15）日舉辦第二場電視政見發表會。無黨籍台北市長候選人黃珊珊也在發表會中，引用美國期中選舉的結果，直言「原本民調認為年輕人的投票率不高，但結果卻跌破了所有民調專家的眼鏡。」黃珊珊強調，現在各機構做的各種民調是失準的，「不如問問你周遭的朋友、鄰居，做個小型的民調，誰是最適合的人選？我想答案就非常明顯。」

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黃珊珊在政見發表會中，除了重新闡述自己「首都進化雙軸線」的相關政見外，最後也留了一部分的篇幅說明近日來的「民調」。黃珊珊引用剛結束的美國期中選舉，選前很多民調都預估年輕人的投票率會相當低，不過選舉結果「年輕的選民非常踴躍地投票，推翻了民調的預測，也跌破了民調專家的眼鏡。」

黃珊珊說，台北市的狀況也相當類似，現代人又非常多是用手機，市內電話的民調看起來很多的狀況都是失真，而且民調的拒訪率也很高，也反應不出真正隨機抽樣的真實意見，「有些機構效應很重，而且很多奇怪的民調，我常常說大家當成笑話看看就好。」黃珊珊直言，可以問問周邊的朋友或是鄰居，做個小型的民調，「到底誰真正能夠無縫接軌，誰可以即刻上手，誰具備擔任台北市長的即戰力？我想這個答案非常明顯。」

黃珊珊強調，投票的意義不是開票的數字，也不是開票那天晚上的激情，而是未來的四年。投完票的四年，會攸關每一個人的未來，不過藍綠兩黨訴求的都是贏得政權、藍綠歸隊，「他們只想藍綠歸隊，他們把選民當成私產，但是人民並不欠他們，他們贏了，你可能輸了未來。」黃珊珊說，電視機前還有網路上的朋友們，這次台北市長選舉，是擺脫藍綠惡鬥最有機會的一次，「你們願不願意跟我一起參與，這次徹底改變台灣政治生態的偉大革命？」

除了訴求年輕人以外，黃珊珊也動之以情向年長者喊話。「各位理性成熟的大人們說，我們長期聽藍的說、聽綠的說，這次我們是不是可以聽聽孩子怎麼說？他們相信的是什麼？為什麼他們會堅定地支持黃珊珊？」黃珊珊說，藍綠兩黨執政的時候黑金貪腐，現在他們要把這些舊政治帶回來，難道你願意嗎？「所有台北市民你不是藍的、不是綠的，我們每一個人從出生那天都是自由的；不投黑、不投貪，請投黃珊珊。」

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