陳聖頌個展「虛實之間」 蕭勤國際文化藝術基金會登場
獲頒第三屆「蕭勤創作獎」的陳聖頌，即日起至2023年01月13日於蕭勤國際文化藝術基金會舉辦《再序．虛實之間》延續系列新作之個展。陳聖頌指出，「虛實之間」是如今將屆七十歲從心所欲的他，在年歲的漸長與心境更深沈的提煉裡，將繪畫回歸到最原生性的狀態中去實踐他對本土的熱愛，而畫面的延展性放鬆，更滲透著深遠的氣息。也可以說，虛與實是人生經歷累積至今之實，才得以蛻變幻化之虛，成就另一境界的探討。
陳聖頌，1954年生於臺灣雲林北港，1976畢業於臺灣師範大學西畫組，期間受席德進影響深遠。畢業後隨即向李仲生習畫直到1982年，隔年前往義大利，1988年畢業於羅馬藝術學院繪畫系，經歷旅居羅馬十三年的藝術生涯，從身處的環境提煉出具豪情奔放的南歐印象。1996年回臺灣後，在創作上曾經歷著潛沉與掙扎，卻也是個契機讓他重新認識這片土地，就在這些過程中淬煉出對臺灣更堅定的情感，在虛實之間表現出他心之所向的風景。
情感極為豐富細膩的陳聖頌，幾乎一輩子都在從事抽象繪畫，不論身在何處，創作心境上始終尋找著「鄉愁」之道 ，對土地有一份深深的眷戀，早期年輕力盛，畫面濃厚且充滿熱情與痕跡，晚期心境轉換，對土地的情感變得更加堅定與溫柔，深刻地描繪著臺灣。
陳聖頌表示，創作過程最大的挑戰，是傳達無形的情感，尤其這塊寶島，蘊含了太豐富的文化，那是在這片土地上勤奮生活的人們，經由日積月累才堆疊出的痕跡，也是在他年紀漸長，放下更多成見之後，才看得到如此高貴的顏色。