綠控謝國樑涉賄選　送選民橄欖油、千元隔熱容器

民進黨基隆市長候選人蔡適應陣營今（15）日在律師的陪同下，前往告發國民黨候選人謝國樑涉嫌賄選，稱其日前假借公益發送防疫物資，其中包含近500元的橄欖油、千元的雙層隔熱密封餐盒與謝國樑的文宣，質疑疫情趨緩為何要送防疫包，此外若是要做公益為何要放自己文宣，是在明示或暗示選民，痛批這不是賄選什麼才是賄選，認為謝國樑賄選罪證確鑿，不要再拗。
蔡適應陣營查賄選小組召集人施世明指出，謝國樑不斷假借公益之名，行賄選之實，最近又接獲檢舉，時間就在本月8日，謝透過三官大帝聖誕千秋活動，在八中里辦公室發送防疫物資，內容物包含要價499元的知名品牌橄欖油、售價1000元的雙層隔熱密封餐盒與謝的漫畫文宣，這更是今年選舉至今聽過金額最高的送禮賄選案，認為謝賄選罪證確鑿，不要再拗。
施世明表示，謝國樑明目張膽丟基隆人的臉，證據非常明確，呼籲檢方應該立即速辦，更提醒市民基隆不能讓大財團、大金牛為所欲為大銀幣，讓這種人當選市長，基隆市政將會倒退，走回頭路。另也向誤收禮品的民眾喊話，盡速將謝國樑的賄品交給相關單位，否則依照《選罷法》規定，收受賄方也會被處3年以上有期徒刑。
律師蔡家豪律師則說，謝國樑不斷這是做公益、發送防疫包，但質疑疫情趨緩為何要送防疫包，此外若是要做公益為何要放自己文宣，是否在明示或暗示收到禮物的市民，「這不是賄選什麼才是賄選？」
蔡家豪表示，若是要送給中低收入戶，應該要向區公所去申請中低收入戶的名冊，但謝又是以什麼身份去申請，另申請名冊是否有按照名冊送出並簽收，還是只要選民全部發送，這些謝國樑都必須說明清楚。