超商開賣蠟筆小新奶油蛋糕！兔年版升級：內餡加量送紙盤
鎖定過年伴手禮市場，SUNFRIEND MOUTH搶先公布專為2023年兔年推出的新品，人氣爆棚的蠟筆小新雪燒奶油蛋糕禮盒，全新升級推出「兔飛猛進版」，除了包裝大改版，出現超可愛的兔版蠟筆小新，也將奶油內餡增量及開發新口味，蛋糕上的烙印還有新角色現身。即日起在官網開放預購，全家超商則於11月23日起開放DM預購。
蠟筆小新雪燒奶油蛋糕今年中秋上架不久就被搶光，網友紛紛敲碗求補貨。針對即將到來的兔年，新推出「兔飛猛進版」，共有厚雪奶油、巧克脆脆、濃芯花生3種口味。「厚雪奶油」將原本的奶油味內餡增量成為厚雪口感，凸顯北海道LUXE奶油乳酪的乳香；「巧克脆脆」以原本的巧克力口味為基底，撒上64%比利時黑巧克力塊；至於全新口味「濃芯花生」，使用焙炒花生米、花生醬融合清爽奶油基底。除了新口味有亮點，本次除了小新之外，妹妹小葵和小白也一起加入，可愛烙印圖案讓人更想收藏。
「兔飛猛進版」的限量周邊也是賣點之一，隨貨附贈限定版蠟筆小新蛋糕紙盤6入組，內容物說明小卡還可以DIY成兔年限定桌面擺設。官網售價單盒750元（運費另計）、3盒1999元（免運）、5盒2995元（免運），與包裝同款的霧面質感提袋可10元限量加購，收集全套送禮更體面。
八月堂今（15）日發表 2023 年度聖誕系列新品，此次聖誕新品企劃在半年前已於台灣、法國兩地連線啟動，由法國M.O.F主廚Nicolas Boussin領軍其Savencia MDLE團隊，與八月堂主廚團隊共同企劃，3款聖誕新品分別是「星夜聖誕可頌塔」、「聖誕綠可頌捲」、「黑／白聖誕頌禮盒」，其中前兩款新品將於11月18日起在全台門市販售（達米秀岡山店除外）。