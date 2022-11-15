超商開賣蠟筆小新奶油蛋糕！兔年版升級：內餡加量送紙盤

▲超夯的韓國伴手禮蠟筆小新雪燒奶油蛋糕，推出兔年限定的「兔飛猛進版」，到超商就能預購。（圖／SUNFRIEND MOUTH提供）
▲超夯的韓國伴手禮蠟筆小新雪燒奶油蛋糕，推出兔年限定的「兔飛猛進版」，到超商就能預購。（圖／SUNFRIEND MOUTH提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-11-15 16:47:59

鎖定過年伴手禮市場，SUNFRIEND MOUTH搶先公布專為2023年兔年推出的新品，人氣爆棚的蠟筆小新雪燒奶油蛋糕禮盒，全新升級推出「兔飛猛進版」，除了包裝大改版，出現超可愛的兔版蠟筆小新，也將奶油內餡增量及開發新口味，蛋糕上的烙印還有新角色現身。即日起在官網開放預購，全家超商則於11月23日起開放DM預購。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蠟筆小新雪燒奶油蛋糕今年中秋上架不久就被搶光，網友紛紛敲碗求補貨。針對即將到來的兔年，新推出「兔飛猛進版」，共有厚雪奶油、巧克脆脆、濃芯花生3種口味。「厚雪奶油」將原本的奶油味內餡增量成為厚雪口感，凸顯北海道LUXE奶油乳酪的乳香；「巧克脆脆」以原本的巧克力口味為基底，撒上64%比利時黑巧克力塊；至於全新口味「濃芯花生」，使用焙炒花生米、花生醬融合清爽奶油基底。除了新口味有亮點，本次除了小新之外，妹妹小葵和小白也一起加入，可愛烙印圖案讓人更想收藏。

▲「兔飛猛進版」有厚雪奶油、巧克脆脆、濃芯花生3種口味。（圖／SUNFRIEND MOUTH提供）
▲「兔飛猛進版」有厚雪奶油、巧克脆脆、濃芯花生3種口味。（圖／SUNFRIEND MOUTH提供）
「兔飛猛進版」的限量周邊也是賣點之一，隨貨附贈限定版蠟筆小新蛋糕紙盤6入組，內容物說明小卡還可以DIY成兔年限定桌面擺設。官網售價單盒750元（運費另計）、3盒1999元（免運）、5盒2995元（免運），與包裝同款的霧面質感提袋可10元限量加購，收集全套送禮更體面。

▲隨貨附贈蠟筆小新蛋糕紙盤6入組，內容物說明小卡可DIY變成兔年限定桌面擺設。（圖／SUNFRIEND MOUTH提供）
▲隨貨附贈蠟筆小新蛋糕紙盤6入組，內容物說明小卡可DIY變成兔年限定桌面擺設。（圖／SUNFRIEND MOUTH提供）
八月堂今（15）日發表 2023 年度聖誕系列新品，此次聖誕新品企劃在半年前已於台灣、法國兩地連線啟動，由法國M.O.F主廚Nicolas Boussin領軍其Savencia MDLE團隊，與八月堂主廚團隊共同企劃，3款聖誕新品分別是「星夜聖誕可頌塔」、「聖誕綠可頌捲」、「黑／白聖誕頌禮盒」，其中前兩款新品將於11月18日起在全台門市販售（達米秀岡山店除外）。

▲右起為星夜聖誕可頌塔75元、聖誕綠可頌捲69元。（圖／品牌提供）
▲右起為星夜聖誕可頌塔75元、聖誕綠可頌捲69元。（圖／品牌提供）

全家「玉米濃湯霜淇淋」周日開賣！聯名Sakimoto嵜本超狂

迎世足！7-11拿鐵「買2送2」陪熬夜　門市開放看球賽轉播

美廉社大勝！「熊大兔兔咖啡杯」曝光　大杯拿鐵限時28元

7-11咖啡變「聖誕杯」！絕美7款曝光　寄電子賀卡免費喝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀