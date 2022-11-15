點名王少偉最有話聊 孫協志談重組5566：尊重其他團員
孫協志和昔日「5566」團員王少偉合照掀起網友回憶殺，今（15）日他出席全民大劇團音樂劇《大畫昭君～觀落雁》記者會，孫協志透露當初聽到有節目敲2人通告，他一口答應，「我跟少偉本來就是56年紀最大的兩個，所以從過去就是最有話聊，有段時間因為工作沒見面，私下約了很久都沒有約出來，剛好節目上碰到，很開心。」
王少偉和5566不合時有所聞，孫協志表示：「我們之間好與不好，沒有必要拿到檯面上來，我想要保有生活放鬆的部分，不希望大家關注討論，每個人有自己選擇要走的道路，他也決定自己想走的路，那就是最好的選擇。」問到5566全員合體還有望嗎？他認為：「我個人尊重其他團員想法，我不會多問，他們怎麼想，自己會來跟我說。」
《大畫昭君》改編西漢昭君出塞的故事，孫協志、方宥心詮釋王昭君與毛延壽最浪漫的遠距離戀愛。兩人25年前曾經一起工作，當時曾把孫協志當作男神嗎？方宥心笑說：「我那時候都覺得自己很正了，你覺得我有分辨的能力嗎？」不過因為童星出身，方宥心坦承小時候對鏡頭跟掌聲不適，和孫協志一起工作，感受到很大的安全感。
孫協志對於與台北市立國樂團60位老師級樂手合作，感到很期待，不過上個月開完5566 20周年演唱會之後，過了3天他嗓子沙啞，推估是長年主持節目，非常傷喉嚨，這陣子勤加保養聲帶，「前陣子吃醫生開的藥，少碰冰品、甜食、辣食，避掉這些食物，生活太苦悶。」