從落後農村華麗轉身成泰國大富豪　將能量飲料推向國際

▲青壯年時期的許書標靠著紅牛成為泰國最有名望的富豪家族之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲青壯年時期的許書標靠著紅牛成為泰國最有名望的富豪家族之一。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴正琳／綜合報導

2022-11-19 17:00:00

在泰國知名的富豪家族許氏家庭，第一代創始人許書標（Chaleo Yoovidhya）其實是在貧窮農村出生的清寒子弟，讓許多現代人好奇，究竟他是怎麼靠著自己的力量，從農村小孩搖身一變成為泰國喊水會結凍的富豪家族第一代呢？尤其他集團販售的紅牛能量飲料，更是紅遍全球，甚至廣告都深植人心，蔚為傳奇。

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▲許書標的孫子（左）和遺孀（右）。（圖／美聯社／達志影像）
▲許書標的孫子（左）和遺孀（右）。（圖／美聯社／達志影像）
許書標在1923年生於海南文昌，2歲由親人帶往泰國，小時候家境很困難，父母靠畜養鴨子和做小生意把幾個小孩拉拔長大。由於從小羨慕他人富裕的生活，許書標下定決心要靠自己致富，20歲時他的第一份工作是公車的售票員，然而工時長、薪資低，讓他沒過多久便辭職了，透過朋友介紹，他在曼谷的藥局當起推銷員。此時的他吃苦耐勞，不怕失敗，挨家挨戶推銷藥品，逐漸擁有穩定的人脈。他發現製藥市場的潛力和前景無限，於是他將多年的積蓄用於創立醫藥公司，並設立製藥工廠，開始挖掘人才並投入研發新藥的行列。由於競爭激烈，許書標在工廠裡既當推銷員也當作業員，每天都過得勞累和辛苦，他逐漸意識到自己的工廠規模太小，根本沒辦法跟大型製藥集團抗衡。直到他因緣際會研發出「提神湯（Krating Daeng）」，這款飲料能讓消費者喝下之後有更多的精神專注於工作，受到需要熬夜工作的工人族群歡迎。

▲ Red Bull 為知名飲料大牌。（圖／取自 Pixabay ）
▲ Red Bull 為知名飲料大牌。（圖／取自 Pixabay ）
許書標看到了能量飲料的商機，致力於改善口感，並把價格訂在咖啡和茶的中間，一時之間蔚為暢銷，因為工人不用花大錢買昂貴的咖啡，提神效果又比茶葉還高，因而受到工人階級的推崇。提神湯推出的第一年就變成泰國第二暢銷的飲料，第二年則變成第一名暢銷的飲料。獨特的能量飲料讓奧地利推銷員迪特里希·馬特希茨（Dietrich Mateschitz）來泰國出差時大為震驚，彼時歐洲還沒有能量飲料的存在。本來迪特里希也只是普通的牙膏業務，然而提神湯讓他看到了商機，立刻找到老闆許書標，想一起把這款飲料推向國際。於是兩人成為「紅牛（Red Bull）」的共同創辦人，並開啟瘋狂致富之路。

1984年兩人各出50萬美元創辦公司，許氏家族擁有51%的股份，而迪特里希·馬特希茨則擁有49%的股份。一開始紅牛的銷售遇到困難，主因是價格高昂，且口感特殊，歐洲消費者難以接受。直到1987年迪特里希·馬特希茨找到賽車當作廣告行銷的渠道，由於F1賽車選手拿著紅牛能量飲料多次出現在鏡頭前，一時之間能量飲料變風靡整個歐洲。自此，紅牛能量飲料便開始贊助賽車、跳傘和越野活動等等的極限運動，並成功地抓住消費者的眼球。

另一個行銷策略則是提供消費者免費的試喝用品，不論在亞洲或歐洲，有時會看到業務帶著一大籃子的紅牛能量飲料，在校園發送，讓需要熬夜趕報告或參加派對的學生接觸飲料，而這個行銷策略也相當成功。

▲紅牛車手Verstappen取得他本季第13場勝利，這也未紅牛車隊迎來了睽違9年的車隊冠軍 。官方提供
▲紅牛車手Verstappen 。（圖／官方提供）
許書標靠著紅牛成為泰國最有名望的富豪家族之一，2011年50億美元身家位居泰國《富比士》富豪榜上第二名，曾入選泰國十大最知名的富豪。雖然創業有成且為人低調，不過許書標的孫子沃拉育（Vorayuth Yoovidhya）卻是名聞遐邇的紈絝子弟，他被控在2012年於街頭駕駛法拉利撞死警察，然而官方卻拖了5年才發布逮捕令，而且在2017年逮捕令發布的前幾天，沃拉育搭私人飛機逃往新加坡，成為轟動國際的重磅新聞，最終沃拉育遭到無罪釋放，引起社會譁然。

即便孫子惹禍，許書標的一生仍過得十分成功，他在1989年擔任泰國參議院議員，連政治界都有涉入。最後，集團由長子許書恩接手，而許書標於2012年3月17日在曼谷去世，安祥地結束高潮迭起的人生。

▲知名能量飲料紅牛（Red Bull）的第三代繼承人沃拉育（Vorayuth Yoovidhya）於2012年開車撞死警察逃逸，經過8年纏訟，警方卻在23日表示將撤銷對他的刑事起訴。（圖／翻攝自臉書）
▲知名能量飲料紅牛（Red Bull）的第三代繼承人沃拉育（Vorayuth Yoovidhya）於2012年開車撞死警察逃逸，經過8年纏訟後無罪釋放。（圖／翻攝自臉書）
▲紅牛創辦人馬特希茲22日過世，享壽78歲。（圖／美聯社／達志影像）
▲紅牛創辦人馬特希茲22日過世，享壽78歲。（圖／美聯社／達志影像）

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