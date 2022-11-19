從落後農村華麗轉身成泰國大富豪　將能量飲料推向國際

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許書標看到了能量飲料的商機，致力於改善口感，並把價格訂在咖啡和茶的中間，一時之間蔚為暢銷，因為工人不用花大錢買昂貴的咖啡，提神效果又比茶葉還高，因而受到工人階級的推崇。提神湯推出的第一年就變成泰國第二暢銷的飲料，第二年則變成第一名暢銷的飲料。獨特的能量飲料讓奧地利推銷員迪特里希·馬特希茨（Dietrich Mateschitz）來泰國出差時大為震驚，彼時歐洲還沒有能量飲料的存在。本來迪特里希也只是普通的牙膏業務，然而提神湯讓他看到了商機，立刻找到老闆許書標，想一起把這款飲料推向國際。於是兩人成為「紅牛（Red Bull）」的共同創辦人，並開啟瘋狂致富之路。
1984年兩人各出50萬美元創辦公司，許氏家族擁有51%的股份，而迪特里希·馬特希茨則擁有49%的股份。一開始紅牛的銷售遇到困難，主因是價格高昂，且口感特殊，歐洲消費者難以接受。直到1987年迪特里希·馬特希茨找到賽車當作廣告行銷的渠道，由於F1賽車選手拿著紅牛能量飲料多次出現在鏡頭前，一時之間能量飲料變風靡整個歐洲。自此，紅牛能量飲料便開始贊助賽車、跳傘和越野活動等等的極限運動，並成功地抓住消費者的眼球。
另一個行銷策略則是提供消費者免費的試喝用品，不論在亞洲或歐洲，有時會看到業務帶著一大籃子的紅牛能量飲料，在校園發送，讓需要熬夜趕報告或參加派對的學生接觸飲料，而這個行銷策略也相當成功。
許書標靠著紅牛成為泰國最有名望的富豪家族之一，2011年50億美元身家位居泰國《富比士》富豪榜上第二名，曾入選泰國十大最知名的富豪。雖然創業有成且為人低調，不過許書標的孫子沃拉育（Vorayuth Yoovidhya）卻是名聞遐邇的紈絝子弟，他被控在2012年於街頭駕駛法拉利撞死警察，然而官方卻拖了5年才發布逮捕令，而且在2017年逮捕令發布的前幾天，沃拉育搭私人飛機逃往新加坡，成為轟動國際的重磅新聞，最終沃拉育遭到無罪釋放，引起社會譁然。
即便孫子惹禍，許書標的一生仍過得十分成功，他在1989年擔任泰國參議院議員，連政治界都有涉入。最後，集團由長子許書恩接手，而許書標於2012年3月17日在曼谷去世，安祥地結束高潮迭起的人生。