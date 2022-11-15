王品台中THE WANG「丁骨牛排3喫」　餐酒搭配劇院式體驗

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熟成處理主要是讓牛肉風味更豐富，THE WANG將牛肉置於冷藏熟成室，藉由天然酵素進行熟成作用，讓肉質帶有淡淡發酵氣息而更加醇厚；而且熟成期間，外層風乾將有助於鎖住肉質水分，品嚐起來更顯鮮嫩多汁。像紐約客一般印象多是肉質充滿咬勁，但在THE WANG吃起來口感展現相當程度的柔和、卻又保留了咀嚼咬感；而原本就軟嫩清爽的菲力，風味則變得更馥郁。THE WANG的火候控制程度甚好，熟度適中讓肉質特色更能發揮，尤其回烤後與醬汁風味融合得恰到好處，既有酥脆的烘烤香氣、卻沒有一丁點苦澀味。
THE WANG全面提供套餐饗宴，從開胃菜、沙拉、前主餐、檸檬優格、主餐、甜點和飲品完整品嚐，依照主餐種類和份量提供2,3890～2,980共4種價位選擇，目前還新增季節限定的日本鹿兒島A5和牛肋眼牛排可選。餐廳體貼特設管家式專屬禮遇，從食材產地到餐點設計靈感都能完整分享，並享受專人桌邊服務，當場手工現切伊比利豬，3～5月時現剖法國空運來台的頂級生蠔，6～8月才剛結束現刨新鮮黑松露的季節限定餐點，打造宛如劇場式表演般的體驗，滿足5感6覺。
尤其專業侍酒師引領生動的Wine Pairing餐酒搭配，依照客人所選食材與醬料風味推薦選酒，趣味分享品酒小知識、從酒莊悠遠歷史談到風土餘韻，讓人更沈浸於餐酒饗宴。
每一季更推出季節限定餐點，除了頂級生蠔、新鮮黑松露，目前則是推出產地直送馬祖淡菜季，先以伊斯尼奶油、鹽與胡椒調味後，再加入些許辣椒絲和黃檸檬，在清爽風味中增添酸度與辣感，既充滿滑順奶香又清爽不膩，搭配焙烤酥香的法國長棍一起吃，鮮美又滿足。
THE WANG目前全台僅一家門店，位於台中七期NTC國家商貿大樓，寬敞舒適的兩層樓空間，設計糅合大理石、黑色與金屬元素，展現出輕奢優雅的現代氛圍。在一樓客人可以透過開放式廚房，觀賞燒烤牛排的過程；二樓設計大量落地玻璃引入明亮日光，桌距舒適，不過全店僅有一間包廂，注重隱私享受的饕客可提早預約。
THE WANG餐廳資訊
電話：04-22555525
地址：台中市西屯區朝富路137號
時間：週一至週日11:30-14:30、17:30-22:00
線上訂位：https://wowfoods.cc/reserve_thewang
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！