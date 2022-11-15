影／狠酸僅「G19」出席！澤倫斯基喊話：是時候結束戰爭
二十國集團（G20）峰會今（15）正式在印尼登場，東道主印尼總統佐科威（Joko Widodo）開幕致詞即呼籲終止俄烏戰爭為整場活動定下焦點，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也透過視訊畫面向與會的國家領袖們表示，現在是時候結束俄羅斯發動的破壞性戰爭，並挽救成千上萬人的生命了。
澤倫斯基以招牌軍綠色T恤、透過視訊方式現身，現場有來自19國的領導人，其中包含美國總統拜登、中國領導人習近平，以及代表蒲亭出席的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）等人。致詞時澤倫斯基猛烈抨擊蒲亭以核武手段威脅的「核勒索（nuclear blackmail）」，就連北京當局都感到不安，同時向「G19」表達立場道謝，諷刺唯一缺席二十國集團峰會的俄羅斯。
澤倫斯基在演說指出，他堅信現在是俄羅斯發動的破壞性戰爭必須、且可以被阻止的時候了，「這將挽救成千上萬人的生命」；此外他也強調結束戰爭的條件，包含俄羅斯必須重申烏克蘭的領土完整性、從烏克蘭領土撤軍並賠償造成的損失等。澤倫斯基呼籲召開一次國際會議以鞏固戰後安全、防止俄羅斯侵略再次發生，並稱「當所有反戰措施實施完畢後，各方應簽署一份確認戰爭結束的文件」。
此外，澤倫斯基也強力譴責在冬季來臨前，刻意攻擊烏克蘭民生設施的俄軍手段，指責俄國試圖將「寒冷變成武器」，並支持美國國帶頭推動對俄羅斯出口油價設定上限，否則低溫與能源將持續被俄羅斯當作武器使用，稱解決方法是限制俄羅斯石油出口價格等。