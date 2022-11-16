房市／信義房屋Top Sales獲優良不動產經紀人員

▲信義房屋仁愛店專案執行協理吳正義（右起）、信義房屋大安和平店經理謝孟佳、信義房屋內湖星雲店專案協理游秋暖獲頒今年台北市優良不動產經紀人員，地政局長張治祥親自鼓勵。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋仁愛店專案執行協理吳正義（右起）、信義房屋大安和平店經理謝孟佳、信義房屋內湖星雲店專案協理游秋暖獲頒今年台北市優良不動產經紀人員，地政局長張治祥親自鼓勵。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-11-16 08:30:00

台北市長柯文哲15日親自頒發「台北市優良不動產經紀人員」，其中，信義房屋3位「Top Sales」長年秉持「該做的事，說到做到」、「以人為本」、「先義後利」精神服務客戶，深獲消費者信任，創造許多替客戶一圓家業夢想的溫暖故事，也替自己帶來優異業績，成為獲獎關鍵。

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信義房屋內湖星雲店專案協理游秋暖擁有碩士學位，曾經拿過全台英語即席演講前三名、多益也拿到「金色證書」，外語能力優秀。加入信義房屋後，憑藉求學時期同樣認真、正向面對挫折並解決問題的態度，深受客戶肯定，曾有物件過去有傾斜疑慮，但屋主已經重新修繕，如果不主動對買方告知，勢必能銷售得更快、價格更好，對買方來說，也絕對不會有「找不到銀行貸款」的疑慮，游秋暖卻不這麼做，反而向屋主溝通，實際拜訪鄰居了解情況、請結構技師和大地技師確認屋況和地質，和銀行確認貸款事宜。

「如果留著自己住，這樣才安心；如果賣給別人，即使賺得一時快錢，未來還是會有糾紛！」游秋暖始終站在對買賣雙方最好的立場去思考，最終，順利找到一組不太需要貸款的買方購屋，成就買賣雙方都圓滿的成交故事。

信義房屋仁愛店專案執行協理吳正義從進公司第三年起，連續12年達到「千萬經紀人」門檻，秘訣無他，除了持續在每次挫折中學習、成長，同樣也秉持「先義後利，義利兼得」的初衷服務客戶。他曾為了替一位買方買到指定區域的房子，逐戶拜訪該區域中每一戶屋主，最後找到一戶閒置許久，屋主旅居日本的房子，他特別請翻譯協助與海外的屋主書信往返長達1年多，耐心回覆屋主關於售屋的每個問題，最後真的順利幫買方買到心儀的房子。

而信義房屋大安和平店經理謝孟佳，家中因經商失敗而負債累累，她選擇加入信義房屋，希望趕緊撐起家計。也因此，謝孟佳總是比別人更努力，例如新人時期要畫商圈地圖，她所畫的地圖範圍是同梯的4倍大，雖然需要更多的時間經營、熟悉，卻也能對這份工作更快速上手；令人感動的是，謝孟佳有位從新人時期就認識的客戶，一路看著她成長，從沒有委託她買賣過房子，直到有一天，客戶對她說：「我要把這個服務機會給妳，這是對妳（成長）的肯定。」

此次「台北市優良不動產經紀人員」信義房屋囊括3人獲獎。信義房屋長期以來秉持企業經營的核心理念，照顧客戶、員工、社會、股東等利害關係人，也持續透過數位轉型，希望成為居住生活產業第一品牌，提供給消費者更值得信任、更貼心且全面的服務，讓有信義的地方，就有信任與幸福。而這樣的理念與態度，也深植員工心中，在各自崗位上，一同為永續願景努力。

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