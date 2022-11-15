李千娜挑戰火熱床戲　薄紗露出「黑色神秘物」太性感

新銳導演姜寧執導的首部電影《山中森林》，由金馬影帝李康生監製及主演；電影片名《山中森林》設計上頗有巧思，倒過來唸就是林森中山，藉由全台最異色、最知名的街道林森北路，來寓意人生猶如入山中森林一般，險惡的江湖路上，每個人都充滿了危機與轉機，就看你怎麼去選擇。
電影《山中森林》採雙主線劇情貫穿全片，其中一場戲是李康生對上李千娜，兩人在片中上演大膽床戲為出發點，撞擊出的火花不容小覷，創造出截然不同的黑色幽默愛情，官方釋出的劇照當中，可以清楚看見李千娜身穿白色薄紗上衣，隱隱約約露出「黑色神秘物」內衣，曲線清晰相當撩人。另外，李康生也與同為出道超過36年的「瓊瑤女神」陳德容有感情戲，三角關係替李康生創造出全新的演技展現，化身「台版北野武」。
54歲的李康生與31歲的黃遠相差一個世代，在片中代表不同的勢力，看似不同，但都是為了朋友兩肋插刀，赴湯蹈火在所不惜的硬漢；另外一個硬漢代表吳震亞，他曾是搏擊冠軍，也在片中擔任武術執導一職，和李康生有趣味橫生的對戲，為電影增添不少笑點。第二條主線劇情，描述王子（邱勝翊）與郭雪芙的愛情故事，兩人因戲傳出緋聞，在片中甜蜜談戀愛遭外界質疑「假戲真做」，儼然也成為本片的關注焦點之一。