最強母雞陳其邁　籲將前鎮小港最有經驗黃彥毓送進議會

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陳其邁表示，黃彥毓是實實在在、認真務實打拼的政治工作者。也是陳菊花媽市府團隊的核心幕僚之一。過去在勞工局、經發局、水利局、工務局、客委會、市長室等局處歷練，熟悉市政及城市轉型發展需求。也擔任過民進黨高雄市黨部主委，並在中央經濟部服務，十多年來不管在什麼位置，都盡心盡力為台灣及高雄進步發展打拼。
陳其邁也請大家多幫願意為高雄服務的優質新人10號黃彥毓，多拉一張票，守護有經驗、實在做事的10號黃彥毓，11月26日一起回高雄投票，「挺其邁、挺彥毓、挺18歲公民權」，讓黃彥毓成為市長再拚四年最強後盾。
黃彥毓表示，非常感謝陳其邁為彥毓掛保證、推薦給前鎮小港鄉親。黃彥毓也說，市長陳其邁兩年拚四年加速推動高雄城市轉型建設，從防疫、市政建設、招商引資成果市民有目共睹。包含亞洲新灣區5G AIoT計畫、台電特貿三投資開發、205兵工廠遷移開發、前鎮漁港活化改造、捷運黃線動工、捷運紅線延伸林園定案、輕軌復工、大林蒲遷村、小港國民運動中心興建、海邦橋興建等，都是在陳其邁市長努力下推動向前，選對人能夠讓城市更進步！
位於當選邊緣的黃彥毓強調，目前自己的選情非常緊張，市長陳其邁在選戰關鍵時刻陪同車掃，更重要的意義在於黃彥毓是民進黨前鎮小港最關鍵一席，也是民進黨議會實質過半的關鍵。
黃彥毓也承諾，前鎮小港是從事政治工作的起點，未來我願意用盡全力，為這前鎮小港打拼！十年磨一劍，黃彥毓已經準備好了，拜託大家團結一心，支持10號黃彥毓，讓我們一起建設高雄、讓高雄更好。