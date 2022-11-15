最強母雞陳其邁　籲將前鎮小港最有經驗黃彥毓送進議會

▲陳其邁今天來到前鎮、小港區，陪同市議員候選人黃彥毓車隊掃街拜票，力拼前鎮小港最關鍵危險一席，並高喊黃彥毓過關、民進黨議會過半。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲陳其邁今天來到前鎮、小港區，陪同市議員候選人黃彥毓車隊掃街拜票，力拼前鎮小港最關鍵危險一席，並高喊黃彥毓過關、民進黨議會過半。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-11-15 17:38:36

高雄市長陳其邁今(15)日來到前鎮、小港區，化身最強母雞陪同市議員候選人黃彥毓車隊掃街拜票，力拼前鎮小港最關鍵危險一席，並高喊黃彥毓過關、民進黨議會過半。沿途許多民眾熱情揮手比讚喊凍蒜，展現市長超高人氣及市民對兩年拚四年施政成績的肯定。

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▲陳其邁今天來到前鎮、小港區，陪同市議員候選人黃彥毓車隊掃街拜票，沿途許多民眾熱情揮手比讚喊凍蒜，展現市長超高人氣及市民對兩年拚四年施政成績的肯定。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲陳其邁今天來到前鎮、小港區，陪同市議員候選人黃彥毓車隊掃街拜票，沿途許多民眾熱情揮手比讚喊凍蒜，展現市長超高人氣及市民對兩年拚四年施政成績的肯定。（圖／記者郭凱杰翻攝）
陳其邁市長也勉勵黃彥毓，新人起步晚，把握時間往前衝，全力以赴克服各種挑戰，終會獲得市民鄉親的託付及支持。未來若有機會進入議會，也要更加謙卑服務人民，來回應市民期待。

▲陳其邁今天來到前鎮、小港區，陪同市議員候選人黃彥毓車隊掃街拜票，沿途許多民眾熱情揮手比讚喊凍蒜，展現市長超高人氣及市民對兩年拚四年施政成績的肯定。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲陳其邁今天來到前鎮、小港區，陪同市議員候選人黃彥毓車隊掃街拜票，沿途許多民眾熱情揮手比讚喊凍蒜，展現市長超高人氣及市民對兩年拚四年施政成績的肯定。（圖／記者郭凱杰翻攝）
陳其邁表示，黃彥毓是實實在在、認真務實打拼的政治工作者。也是陳菊花媽市府團隊的核心幕僚之一。過去在勞工局、經發局、水利局、工務局、客委會、市長室等局處歷練，熟悉市政及城市轉型發展需求。也擔任過民進黨高雄市黨部主委，並在中央經濟部服務，十多年來不管在什麼位置，都盡心盡力為台灣及高雄進步發展打拼。

陳其邁也請大家多幫願意為高雄服務的優質新人10號黃彥毓，多拉一張票，守護有經驗、實在做事的10號黃彥毓，11月26日一起回高雄投票，「挺其邁、挺彥毓、挺18歲公民權」，讓黃彥毓成為市長再拚四年最強後盾。

黃彥毓表示，非常感謝陳其邁為彥毓掛保證、推薦給前鎮小港鄉親。黃彥毓也說，市長陳其邁兩年拚四年加速推動高雄城市轉型建設，從防疫、市政建設、招商引資成果市民有目共睹。包含亞洲新灣區5G AIoT計畫、台電特貿三投資開發、205兵工廠遷移開發、前鎮漁港活化改造、捷運黃線動工、捷運紅線延伸林園定案、輕軌復工、大林蒲遷村、小港國民運動中心興建、海邦橋興建等，都是在陳其邁市長努力下推動向前，選對人能夠讓城市更進步！

位於當選邊緣的黃彥毓強調，目前自己的選情非常緊張，市長陳其邁在選戰關鍵時刻陪同車掃，更重要的意義在於黃彥毓是民進黨前鎮小港最關鍵一席，也是民進黨議會實質過半的關鍵。

黃彥毓也承諾，前鎮小港是從事政治工作的起點，未來我願意用盡全力，為這前鎮小港打拼！十年磨一劍，黃彥毓已經準備好了，拜託大家團結一心，支持10號黃彥毓，讓我們一起建設高雄、讓高雄更好。

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