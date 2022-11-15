瑪莎「海神」3煞毆男大生！張敦量收押逾1年 庭上求交保
台中市去年發生瑪莎拉蒂和宋姓男大生擦撞事故，遭對方3人痛毆至重傷險成植物人，3人遭收押，其中李、陳嫌9月獲交保，僅剩張敦量在押，台中地院今（15）日開庭訊問，張敦量再次向被害者表達懺悔，法官諭知還押，由合議庭評議裁定。
全案源自於去（2021）年11月7日凌晨，張敦量、李韋霖及陳勁豪3人共乘黑色瑪莎拉蒂「海神」，與宋姓男大學生駕駛的小客車擦撞，雙方下車理論卻爆發口角，3人竟手持棍棒接連毆打宋男至顱內出血一度命危，所幸經台中榮總醫療團隊全面搶救，歷經2次手術、住加護病房9天後出院；事後警方也在追查後，依殺人未遂等罪名將3名涉案男子送辦。
經台中地院審理，3人多次聲請交保被駁，法官在今年9月20日裁定李、陳兩人各以20萬元交保，而張遭羈押至今。
台中地院今天開庭審理，張敦量向法官表示，酒後衝動對被害人很抱歉，再次向宋姓男大聲表達懺悔，因已遭羈押逾1年，請求能獲交保，但雙方仍和解金未達共識；張的委任律師也稱當時遭羈押的串證及湮滅證據等部分原因已消滅，且張案發後主動到案無逃亡的可能，應可具保不延押。法官庭後諭知還押，由合議庭評議裁定。（編輯：林莞茜）