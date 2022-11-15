「高市體育班選手整合照護計畫」再精進！千名選手受惠

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大同醫院傅尹志院長指出，大同醫院在今年全國中等學校運動會時總動員，出動骨科、兒科、復健科等多名醫師，還有物理治療師、臨床心理師與行政團隊等多人隨團前往花蓮進行運動選手的醫療防護任務，高雄市榮獲42面獎牌，優異成績讓大同團隊也與有榮焉。
本次簽約計畫，除了既有的服務外，簽約合作期間延長為2年，並擴充選手整合照護中心資源，結合骨科、復健科、兒科、影像醫學科四大專科及物理治療師、營養師、心理師、藥師、放射師五大專業，更能提供選手全方位醫療服務；服務對象也擴增原住民地區偏鄉選手，以照顧更多優秀學生運動員。
高雄市鳳林國中空手道好手葉永均到場表達對醫療團隊的感謝，葉永均說：「因為曾經在比賽前一個月受傷，真的是差一點就被迫放棄比賽，很謝謝大同醫院的醫師，我感覺就像是被神救了一次。」
大同醫院的跨領域團隊除了「運動營養」、「運動防護」、「運動傷害」診治之外，也格外注重「運動心理」，在照顧體育班運動選手這一年來，團隊發現選手都非常擔心受傷被迫提早結束運動生涯，因為有不少人其實背負著家庭的經濟壓力。110年教育局與大同醫院的合作計畫，新增運動心理、運動營養及預防照護服務，其中「青少年運動心理諮詢與注意力評估與訓練」，藉由大同醫院醫療級「兒少注意力訓練中心」，跨領域集合兒科神經科醫師、兒少臨床心理師團隊，針對個別選手或團隊進行全身心靈的陪伴與照顧，特別著重於注意力訓練、焦慮放鬆技巧與運動傷害心理復健，對強化高雄市學生選手的心理素質，提升競賽表現有極大幫助。