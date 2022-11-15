今晚小變天北部、東半部防大雨夜襲 明天午後放晴到週六
今晚（11/15）開始小小變天！受到水氣增多影響，今晚到明（16）日上半天，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，受到地形影響，迎風面的宜蘭地區可能有局部大雨，基隆北海岸、花東地區也有局部較大雨勢，請民眾留意，至於其他地區仍維持多雲到晴的穩定天氣。中央氣象局預估，這波天氣變化大約到明日下半天就會結束，各地天氣回穩，週六（11/19）之前各地大多為多雲到晴的穩定天氣，僅大台北山區及東半部地區有零星短暫雨。
氣象局預報員黃恩鴻指出，明起至週六各地低溫大約攝氏20到21度，北部地區高溫約攝氏24到27度，中南部地區高溫約攝氏30度左右，日夜溫差稍大，請早出晚歸要注意保暖。另外，明天清晨中南部地區，以及後天（11/17）清晨西半部地區都容易有局部濃霧或低雲影響能見度，提醒用路人要注意安全。
黃恩鴻說，這波穩定天氣預計下週日（11/20）將有轉變，屆時東北季風稍微增強，北台灣天氣又會轉涼，大台北及東半部地區則有局部短暫雨。比較明顯的天氣轉變將落在下週一、週二（11/21~11/22）兩天，受到東北季風及南方雲系北移影響，迎風面的北部及東半部地區將轉為有局部短暫雨的天氣，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。