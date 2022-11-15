蔡適應控賄選送橄欖油 謝國樑反批：偷拍我助理發面紙
民進黨基隆市長候選人蔡適應陣營緊咬國民黨基隆市長候選人謝國樑「假公益、真賄選」，蔡適應競選總部賄選小組召集人施世明今（15）日再告發謝國樑涉賄選，並稱謝利用11月8日的三官大帝聖誕千秋活動，於八中里辦公室發送499元的100%純橄欖油、1000元的雙層隔熱密封餐盒。對此，謝國樑下午親上火線說明，跟他們一點關係都沒有，並痛斥蔡適應居心叵測、匪夷所思，11月16日就要去告對方意圖使人不當選。
謝國樑下午受訪表示，他們秘書是到現場發放面紙，不曉得為何對手可以這樣栽贓抹黑。他反斥對手一日一抹黑，錯了就換題目打，包括他1月發放防疫關懷包，甚至連他阿公的墓地都打，謝怒斥絕不能忍受，「明日就要告他們意圖使人不當選。」
謝國樑隨後也秀出一段助理發面紙的影片，質疑是有人惡意拍攝，令他相當匪夷所思。謝國樑說明，八中里的活動不是他們舉辦，跟他沒有任何金錢或委託關係，只是純粹到現場發面紙。
謝國樑強調，他們今年1月發放防疫包純粹是關懷民眾，並無任何跟選舉有關的事情，且他是7月才被提名參選，「時間點當然有很大問題」。謝國樑更怒斥蔡適應，「他到底懂不懂法律啊？我是政大法研所，他是賄選被起訴過的，我跟他法律素養差別就是在這」，真的是居心叵測、匪夷所思，對手心機更是非比常人。