中職／狂賀！王建民獲台灣棒球名人堂提名

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王建民以拿手的伸卡球搭配速球、指叉球、變速球、滑球，在大聯盟征戰9年，出賽174場，拿下68勝34敗、防禦率4.36的成績，是台灣在大聯盟待得最長、勝場最多的投手。他犀利又下沈的伸卡球，曾封銷無數大聯盟的重砲，不僅贏得「伸卡球王子」的美譽，在場上向來沈穩、內斂、不輕言放棄的他，更是美國媒體公認洋基隊的王牌，而且是位「沈默的王牌」。
王建民2005年4月25日披著洋基隊球衣登上大聯盟舞台，並於2006、2007連續2年投出單季19勝紀錄，不但曾在2006年獲得美國聯盟賽揚獎票選第2，單季19勝至今仍是亞洲投手無法跨越的「王建民障礙」；同時，他以85場先發拿下50勝也是「亞洲投手最速」；更是首位在大聯盟季後賽登板、榮膺主場開幕戰大任的台灣投手。
王建民不僅在全世界棒球最高殿堂的大聯盟留下佳績，也是史上第1位年薪突破億元台幣的台灣運動員。儘管擁有高收入、高人氣和滿滿的光芒，但為人切親，不忘投身公益，更屢屢接受國家隊徵召，為國效力。退休之後，返台擔任中華職業棒球大聯盟富邦悍將、中信兄弟等隊投手教練，傳承經驗、指導後進，並接受徵召負責2019年世界12強棒球賽、2023年第五屆世界棒球經典賽投手教練。
台灣棒球名人堂協會成立的宗旨，是在保存歷史、表彰卓越、傳承世代。每年針對為台灣棒球做出貢獻的前輩，以及在職棒打滿十年、退休滿5年且有傑出表現的球員，由學者、專家、入堂名人、資深媒體工作者組成的16位提名甄審委員進行甄選，通過審核才能成為候選人。而職棒時期的候選人，更需獲得56位10年以上採訪經驗的棒球作家、記者投票，獲4分之3以上得票，才能進入名人堂，門檻相當高。
對於王建民成為第十屆台灣棒球名人堂候選人，台灣棒球名人堂協會理事長莊國明除了對他表示恭喜，更認為是實至名歸。莊國明說：「王建民多次入選國手，征戰國際賽，且長期協助國內棒球的訓練工作，為台灣棒壇耕耘，效力美國職棒大聯盟時，轉播單位常介紹王建民來自台灣、來自台南，提升台灣在世界的能見度。他還曾獲美國著名《時代雜誌》票選為「全球百位最有影響力人物」，是獲國際認證的台灣傑出人士。」
莊國明還指出，「王建民從2013年8月25日對太空人隊登板3局後，忍受復健、訓練之苦將近3年，終於在整整959天後於016年4月10日重返大聯盟，並在5月4日對國民隊拿下睽違1052天的大聯盟勝投，他相信自己還能做到、堅持不懈的故事，被拍成紀錄片《後勁》，感動過許多人，他努力不放棄的《後勁》，足以做為棒球人、甚至國人的表率，成為台灣棒球名人堂的候選人，甚至入選名人堂。」
台灣棒球名人堂協會在提名甄審會議之後，即將展開相關遴選工作，並訂12月12日下午3時30分，於台灣棒球名人堂協會(台北市龍江路45巷3號1樓)進行開票，隨即公布入堂名人的名單。以下是今年25位候選人名單：
【日治、戰後、四級時期特別奉獻類】：林佳興、近藤兵太郎、林國輝、陳清傳、蔡炳昌、魏來長、陳樹木、蘇棟川、林全興、彭誠浩、謝南強；【日治、戰後、四級時期競技類】：陳耕元、官大全、黃勝求、葉清德、何景山、邱松男、黃家興；【職棒時期競技類】：黃平洋、謝長亨、羅敏卿、王光輝、陳金鋒、王建民；【職棒時期特別奉獻類】：陳河東。