賴香伶喊話別成為「鄭文燦2.0」 鄭運鵬反嗆雙重標準
第三屆桃園市長選舉公辦政見發表會今（15）日登場，民眾黨桃園市長候選人賴香伶在過程中大酸民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，要他好好做自己，不要當「鄭文燦2.0」。對此，鄭運鵬質疑賴香伶在立委高虹安助理費、北市社宅爭議上充耳不聞，顯然是雙重標準。
公辦政見發表會後，媒體詢問賴香伶喊話說要不要成為鄭文燦2.0，鄭運鵬表示，過去桃園市長鄭文燦八年的好成績，他在說明裡面都有在強調，這是市民朋友真實的感受，反倒是賴香伶身為在野黨理解她的用意，候選人總是在選舉上面看到不好的地方，很遺憾的是她強調她是勞工立委，最近她的同事民眾黨委員，也出現很離譜苛刻她的國會助理的這樣狀況，她也充耳不聞，過去她的黨主席，台北市長柯文哲在社會住宅上面，4萬2千塊這樣高額社會住宅租金，她也沒有發表過評論，他質疑賴香伶也不是柯文哲2.0，也不是高虹安2.0，但是她在態度上的選擇，顯然是雙重標準。
鄭運鵬表示，他協助鄭文燦解決很多市政上的問題跟重大建設的突破，他們協助他也提供意見，這樣的意見是要改善市政上的問題，包含說鐵路地下化，包含說各個公共安全的問題，交通上的問題，他們是共同來解決問題的，所以她用在野黨的身份，用批評的角度，但是很顯然她也是雙重標準。