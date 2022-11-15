柯建銘要高虹安認罪 柯文哲：柯建銘需要認罪的東西更多
2022年九合一選戰在即，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，今（15）日也請假到桃園，替桃園市長候選人賴香伶以及議員候選人張清俊等人掃街拜票。活動前接受媒體訪問時，被問到民進黨立法院黨團總召柯建銘今日在受訪時，要高虹安認罪一事，柯文哲則笑著反諷柯建銘表示「他需要認罪的東西恐怕更多」。
民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費爭議越演越烈，週刊媒體針對高虹安相關爭議也幾乎是每日一報。對此柯建銘今日在立法院受訪時被問到此事，他表示「今天老柯暫時不語，我暫時不講話，觀其言聽其行，看高虹安怎麼回應我再講，我對高虹安案子用4個字描述，高虹安你趕快解除律師委任，直接認罪、不要再拗了。」柯建銘說，等高虹安回應後，他會適時出來講話。
對此柯文哲今日下午前往桃園替黨內候選人掃街拜票前，也被問及對於該議題的看法。柯文哲則語帶諷刺，表示「柯建銘需要認罪的東西恐怕更多」，「柯建銘出來說人家貪汙？拜託這實在是....，唉，不然你們各位記者認為？你們都在笑，跟我預期的一樣。」
至於針對高虹安日前與國民黨新竹縣長楊文科會面一事，且是由科技業大老宣明智所引介，柯文哲則直言「楊文科以前是新竹科學管理園區的，宣明智出來當主人的所以這兩個見面很正常。」