隔離已不用賠！防疫雙險理賠續增至1582億 保費收入28倍
國內本土每日確診人數降至2萬以下，而且自11月7日起確診者同住家人已免隔離，但防疫雙險理賠金額還是持續增加。金管會今（15）日公布今（2022）年至11月14日止，防疫雙險理賠件數來到392.39萬件，理賠金額更來到1582.42億元，為保費收入55.57億元的28.47倍之多。若與前一周11月7日理賠件數376.82億元及理賠金額1513.43億元相較，申請件數周增15.57萬件，理賠金額周增68.81億元。
另外，對於立委質疑「保險之家」由沒有保經代執照的顧問公司與保經代業者協力經營，有違規疑慮，金管會今日認定雙方合作已違反保險法規定，台灣壹壹零顧問公司與環球世達保經將終止合作關係。而根據保險法第167之1條第3項規定，未領有執業證照而經營或執行保險代理人、經紀人、公證人業務者，將處新台幣90萬元以上、900萬元以下罰鍰。
對於防疫保單最新理賠情況，金管會今日公布最新統計，今年截至11月14日止，承保件數487.75萬件，保費收入45.41億元，理賠件數311.40萬件，理賠金額1245.21億元，為保費收入的27.42倍。若與11月7日相較，理賠件數周增12.25萬件，理賠金額增加55.38億元。
就疫苗險來看，今年至11月14日止，承保件數241.98萬件，保費收入10.16億元，理賠件數80.99萬件，理賠金額337.20萬元，為保費收入的33.18倍。若與11月7日相較，理賠件數周增3.32萬件，理賠金額增加13.6億元。