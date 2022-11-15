同級唯一德制正七人座休旅，福斯商旅Caddy Maxi Style旗艦MPV 145.8萬元起預售登場

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台灣福斯商旅為給予國人隨心所欲的樂旅人生，持續提供機能齊全且多樣化的產品陣線，包含旗下熱銷車款Caddy 車系擁有近40年的輝煌歷史傳承，以完整車系組成滿足不同使用者的多元用車需求。去年率先導入Caddy Maxi TDI Comfort、Caddy Maxi TDI Life，憑藉著傲視同級正七人座設計、機能彈性大空間、福斯集團最新MQB平台等，初登場就贏得許多家庭買家的高度肯定！今年三月搶先曝光的「小加州號」Caddy California，以充滿露營收納巧思的空間機能設計，驚豔熱愛戶外生活的VanLife玩家。
安全科技大躍進 全面進化IQ.Drive智能駕駛輔助系統
安全科技再進化的Caddy Maxi Style，配置7具環艙氣囊，包含雙前座SRS氣囊、雙前座SRS側氣囊、雙前座SRS側氣簾、乘客艙SRS側氣簾，以及駕駛艙中央SRS氣囊，有效降低撞擊對前座乘員造成的傷害，給予駕駛與乘客高規格的全方位守護；Style車型更具備Level 2半自動駕駛輔助定義的智能駕駛輔助能力，搭載全速域ACC主動車距調節巡航系統與Lane Assist車道維持與偏移警示、主動式車道修正輔助系統的Travel Assist智慧車陣穿梭系統，即時提供駕駛者周圍車況，確保行車安全。
同步配置Front Assist車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能及前方行人監控偵測）、RTA後方橫向車流警示系統（含煞車輔助功能）、Side Assist車側盲點警示系統，以及Light Assist遠光燈輔助系統Park Assist 自動停車輔助系統等多項主動安全科技，以最全面的智能駕駛輔助，提升駕乘整體安全防護。
高顏值質感旗艦外觀 數位科技滿載移動座駕 兼具實用便利內裝設計
Caddy Maxi Style融合新世代福斯家族車頭造型設計及動感流線的車身曲線，加入鍍鉻套件裝飾點綴與銀色車頂行李架，並搭配17吋Colombo雙色鋁合金輪圈，營造出旗艦車型的豪華視覺感受；同時搭載更輕便省力的電吸式側滑門及尾門，讓您的每趟旅程都能有賓至如歸的尊榮感受。
內裝則以現代簡約風格設計及彈性機能空間，結合鋼琴烤漆飾板的Digital Cockpit全邏輯數位儀表，可大幅提升車內科技質感；同步搭載ergoComfort舒適型駕駛座椅含電子式腰靠調整功能，給予車主安心舒適的幸福旅程。此外，Caddy Maxi Style標配實用便利的Keyless感應式鑰匙、智慧型手機無線充電裝置等科技配備，給予乘員更周到舒適的駕乘體驗。同時，為滿足多元裝載的需求，七人滿載可容納446公升行李廂容積；後排座椅全拆最大容量可達3,015公升超大空間，不僅輕鬆裝載出遊的各式裝備，更能打造VanLife的無限可能。
安全省油大動力七人滿載輕鬆不費力 MQB轎式底盤 駕駛舒適再升級
在動力科技上，搭載2.0 TDI直列四缸渦輪增壓柴油引擎，具備122匹最大馬力及32.6公斤米最高扭力，平均油耗更是達到20.2km/L亮眼表現，Caddy Maxi Style不僅省油大動力，七人滿載更是輕鬆不費力。同步搭配福斯集團新世代MQB平台，配置複合式圈狀彈簧後懸吊系統，以及電子線傳式雙離合器變速系統與按鍵式電子手煞車，滿足駕駛在所有旅途中皆能保持優異的操控性和穩定性。
Caddy Maxi 不同車型及露營套件，滿足各式家庭買家及生活玩家的需求
台灣福斯商旅為給予國人與眾不同的移動選擇，除了Caddy Maxi 三個車型（Comfort、Life以及Style)滿足不論是一家人、或是一群朋友出遊的七人滿載機能性，還有針對戶外生活玩家的「小加州號」Caddy California露營車以及Caddy Maxi 「VanLife Box 好野露營組」等，以超乎想像的產品多元性、全面進化的科技配備、別具巧思的內裝機能等，徹底滿足不同消費買家。「德制正七人座休旅」旗艦車款全新Caddy Maxi Style預售全面啟動，歡迎熱愛戶外生活的消費者把握機會。欲了解更多購車資訊，請洽全台各展間展示中心、福斯商旅官方粉絲團(https://www.facebook.com/VW.Bulli.Taiwan/) 或免付費服務專線：0800-889-699。
全新世代Caddy Maxi Style預售價：
Caddy Maxi TDI Style預售價：NT$145.8萬
Caddy Maxi 「VanLife Box 好野露營組」套件建議售價：NT$ 163,961元 (未稅價)