中職／兄弟二連霸遊行路線公開　封王感謝祭近期公布

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本次的二連霸封王遊行將於臺中市政府「市政公園」作為首站，預計11:00開始封王遊行，路線為：市政公園府會園道出發→市政北三路→文心路二段→市政路（金色三麥市政店）→惠中路一段→青海路二段→文心路三段（文華高中）→文心路四段（捷運文心崇德站，中信兄弟「猛瑪‧鋼鐸拉」主題捷運車站）→崇德路二段→崇德路三段（中國信託銀行洲際分行）→崇德十九路→四平路→終點：臺中洲際棒球場。
球團考量遊行時車隊人車安全，封王遊行活動將全程「不停靠」任何站點，遊行車隊將會慢速行駛於臺中市區。兄弟球團提醒「一同參與遊行的球迷朋友務必注意安全，配合現場交通警察指揮，勿緊跟車隊、勿穿越封王遊行車隊，避免發生危險。」
當天遊行開始之前中信兄弟球團將於9:30分於臺中市政府（新市政公園）、金色三麥市政店、10:00於文華高中（文心路第二側門）、中信兄弟「猛瑪‧鋼鐸拉」主題捷運車站－文心崇德站及中國信託銀行洲際分行發放限量「二連霸紋身貼紙」 ，回到洲際棒球場後，也將在二樓平台發放封王視覺海報，提醒球迷朋友務必配合現場排隊指示。
道路管制部分，11/20(日)9:00-11:30臺中市政府府會園道－市政北五路（惠中路至文心路二段）－市政北三路（惠中路至文心路二段）；11:00-15:00崇德十九路（崇德路三段至四平路）西向外側車道－四平路（崇德十九路至環中路）北向外側車道將進行道路管制，兄弟球團提醒所有民眾敬請提早出門或是盡量避開管制路段。
兄弟球團還偷偷放了驚喜彩蛋在最後，球團將於12/3(六)在台北舉辦封王感謝祭、簽名會等活動，詳細資訊將陸續公佈於中信兄弟粉絲團「兄弟 Fans Club」，請密切留意相關訊息。