專訪／周興哲求婚：幸運的是我！調侃女友「品味比她好」

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在電影拍攝過程中，導演杜政哲很善於讓周興哲和角色共情，一場和李沐在天台離別的戲，他記得：「導演說第一個我不能哭出來，第二個我要想這個女孩是我再也見不到的人，現在講的話是最後一次說，導演一講完我就進入狀況。」那場告別戲是全片重頭戲，也是周興哲心中的「魔王場」，他直言：「小杜哥在演戲的部分幫助我很多。」
片中周興哲連續送女生早餐整整1年，問他曾經持續什麼暖男的舉動很久？周興哲透露：「其實我的個性是我喜歡surprise另一半，我特別不喜歡在節日給驚喜，我都是不經意在她回家的時候，角落放個禮物，打開裡面是她喜歡的東西。」問他會偷記女友想要什麼嗎？他笑說：「我會以我的審美觀幫她選東西，因為我的品味比她好，開玩笑的啦。」
很多藝人不願公開感情，他在宣布喜訊前猶豫過嗎？周興哲說肯定會，這是圈內的「基本動作」，他提到：「可以把自己感情公開赤裸跟大家分享，這是一個藝人很難做到的，很感謝supportive的粉絲，喜歡我也喜歡我的另一半。」
為什麼確定趙岱新是對的人？周興哲略顯為難，「她有很多面哎，當你們了解她就知道，更幸運的是我，在我工作上碰到情緒不好、不開心，都跟她分享，她的想法很支持我，這不是每個女生都能做到。」周興哲求婚歌曲挑選Nat King Cole的爵士樂，一公布升格準人夫，來自《16個夏天》的人妻團林心如、許瑋甯反應超搞笑，紛紛告訴「忙內」周興哲：「Welcome to the club.」