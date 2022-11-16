專訪／周興哲求婚：幸運的是我！調侃女友「品味比她好」

▲周興哲求婚主播趙岱新成功，相差6歲姊弟戀開花結果。（圖／華映）
▲周興哲求婚主播趙岱新成功，相差6歲姊弟戀開花結果。（圖／華映）

記者羅凌筠/專訪

2022-11-16 12:00:00

27歲歌手周興哲出道8年，首度以電影《我吃了那男孩一整年的早餐》入圍第59屆金馬獎最佳新演員，他說：「入圍當下超開心，很久沒那麼興奮，這是我第1次入圍任何金獎有關的獎項，不可思議。」片中有一幕男女主角討論15年後的自己，問周興哲15年後想像自己會是什麼樣子？求婚主播趙岱新成功的周興哲，絲毫不掩喜悅：「我15年後應該就很幸福快樂，希望推出很多厲害的作品。」

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周興哲在大銀幕初試啼聲，演活作家肆一筆下寡言溫暖的高中生，和角色陶宥全有什麼共同點？他說：「我17歲也是慢熱型，喜歡的人會悶到最後，長大後發現真的不要浪費太多時間，喜歡就勇敢說出來。」揣摩高中生清純愛戀其實不簡單，尤其自己個性成熟超齡，「第一次見到李沐，我們像是老人在跟17歲女生聊天，李沐常常嗆我是老人，作息早睡早起，喜歡的東西、講話的內容都不一樣。」

▲陳淑芳（右一）在《我吃了那男孩一整年的早餐》演周興哲奶奶。（圖／華映娛樂提供）
▲周興哲（左）入圍金馬最佳新演員。（圖／華映）
在電影拍攝過程中，導演杜政哲很善於讓周興哲和角色共情，一場和李沐在天台離別的戲，他記得：「導演說第一個我不能哭出來，第二個我要想這個女孩是我再也見不到的人，現在講的話是最後一次說，導演一講完我就進入狀況。」那場告別戲是全片重頭戲，也是周興哲心中的「魔王場」，他直言：「小杜哥在演戲的部分幫助我很多。」

片中周興哲連續送女生早餐整整1年，問他曾經持續什麼暖男的舉動很久？周興哲透露：「其實我的個性是我喜歡surprise另一半，我特別不喜歡在節日給驚喜，我都是不經意在她回家的時候，角落放個禮物，打開裡面是她喜歡的東西。」問他會偷記女友想要什麼嗎？他笑說：「我會以我的審美觀幫她選東西，因為我的品味比她好，開玩笑的啦。」

▲周興哲在國片《我吃了那男孩一整年的早餐》降齡演高中生。（圖／華映娛樂）
▲周興哲喜歡給另一半驚喜。（圖／華映）
很多藝人不願公開感情，他在宣布喜訊前猶豫過嗎？周興哲說肯定會，這是圈內的「基本動作」，他提到：「可以把自己感情公開赤裸跟大家分享，這是一個藝人很難做到的，很感謝supportive的粉絲，喜歡我也喜歡我的另一半。」

為什麼確定趙岱新是對的人？周興哲略顯為難，「她有很多面哎，當你們了解她就知道，更幸運的是我，在我工作上碰到情緒不好、不開心，都跟她分享，她的想法很支持我，這不是每個女生都能做到。」周興哲求婚歌曲挑選Nat King Cole的爵士樂，一公布升格準人夫，來自《16個夏天》的人妻團林心如、許瑋甯反應超搞笑，紛紛告訴「忙內」周興哲：「Welcome to the club.」


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